mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Изображение материала

Госдума дала Башкирии полномочия решать проблему бездомных животных самостоятельно

13 июля 2023, 16:07
Фото: 1MI

Башкирия получила полномочия решать проблему бездомных животных самостоятельно

Действовать субъекты РФ должны будут в рамках действующего законодательства об ответственном обращении с животными.

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который расширяет полномочия регионов России в сфере обращения с бездомными животными. Как объяснил председатель заксобрания РБ Константин Толкачев, регионы и в частности Башкортостан получил полномочия устанавливать порядок обращения с такими животными самостоятельно и определять перечень мероприятий.

Отмечается, что действовать субъекты должны будут в рамках законодательства об ответственном обращении с животными.

По мнению Константина Толкачева, данное решение поможет обеспечить безопасность людей и сформировать гуманное отношение к животным.

— Расширение полномочий регионов в данном вопросе видится выходом из тупика. На уровне субъекта Российской Федерации легче прийти к согласию и выработать взвешенную позицию — с учетом мнений депутатов, различных ведомств, экологов, зоозащитников, — Константин Толкачев.

Жителей Башкирии также призывают активно в этом участвовать и выдвигать свои предложения здесь.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Животные#Бездомные животные
Подпишитесь
Почти как в Турции: что скрывает VIP-отдых жителей Башкирии на озерах в Соль-Илецке
Сегодня, 07:26
Кампус раздора: Южный склон Уфы попросил Хабирова не отрезать жителей от цивилизации
Сегодня, 09:55
«Невозможно кушать»: уфимка рассказала ужасы о питании в центральном военкомате
Сегодня, 07:34
Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей
Сегодня, 10:21
Пилот вылетавшего из Египта в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе
Сегодня, 09:30
Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета
Сегодня, 12:23