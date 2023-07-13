Госдума дала Башкирии полномочия решать проблему бездомных животных самостоятельно

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который расширяет полномочия регионов России в сфере обращения с бездомными животными. Как объяснил председатель заксобрания РБ Константин Толкачев, регионы и в частности Башкортостан получил полномочия устанавливать порядок обращения с такими животными самостоятельно и определять перечень мероприятий.