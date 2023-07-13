Госдума дала Башкирии полномочия решать проблему бездомных животных самостоятельно

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, который расширяет полномочия регионов России в сфере обращения с бездомными животными. Как объяснил председатель заксобрания РБ Константин Толкачев, регионы и в частности Башкортостан получил полномочия устанавливать порядок обращения с такими животными самостоятельно и определять перечень мероприятий.
Отмечается, что действовать субъекты должны будут в рамках законодательства об ответственном обращении с животными.
По мнению Константина Толкачева, данное решение поможет обеспечить безопасность людей и сформировать гуманное отношение к животным.
— Расширение полномочий регионов в данном вопросе видится выходом из тупика. На уровне субъекта Российской Федерации легче прийти к согласию и выработать взвешенную позицию — с учетом мнений депутатов, различных ведомств, экологов, зоозащитников, — Константин Толкачев.
Жителей Башкирии также призывают активно в этом участвовать и выдвигать свои предложения здесь.