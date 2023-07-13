Пилот вылетавшего из Египта в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе

Накануне, из аэропорта Хургада в Уфу вылетел самолет авиакомпани «Азур Эйр», однако во время полета произошла непредвиденная ситуация. Согласно информации телеграм-канала «Авиаинцидент», на эшелоне 370 произошел отказ генератора СУ2. В процессе снижения был произведен запуск ВСУ (Вспомогательная силовая установка — прим. ред.).