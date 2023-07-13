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Пилот вылетавшего из Египта в Уфу самолета сделал срочное заявление прямо в воздухе

13 июля 2023, 09:30
Фото: 1MI

Экипаж самолета Хургада — Уфа в полете сообщил об отказе генератора

Рейс осуществляла авиакомпания «Азур Эйр», сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

Накануне, из аэропорта Хургада в Уфу вылетел самолет авиакомпани «Азур Эйр», однако во время полета произошла непредвиденная ситуация. Согласно информации телеграм-канала «Авиаинцидент», на эшелоне 370 произошел отказ генератора СУ2. В процессе снижения был произведен запуск ВСУ (Вспомогательная силовая установка — прим. ред.).

К счастью, посадка в аэропорту назначения прошла благополучно, однако после воздушное судно было заменено на резервное.

#Новости Уфы#Аэропорт#Самолет#Элина Сайфранова
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