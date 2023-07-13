mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Изображение материала

Для тушения пожара в Белорецком районе Башкирии МЧС и ГКЧС создадут две группы

13 июля 2023, 03:32
Фото: 1MI
Сотрудники двух групп провели опашку общей длиной 61 км. Также по периметру близлежащих населенных пунктов увеличена ширина минирализованной полосы, сообщили в пресс-службу МЧС по РБ

Сообщается, что в состав первой группы войдут: 8 лесников, 45 сотрудников МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры 5 человек, 4 пильщика, 6 рубщика, 2 бульдозера,
автоцистерна. На северо-западной стороне пожара на данный момент провели опашку, вследствие чего ситуация на данном участке стабилизировалась. Сотрудники МЧС России в количестве 30 человек с данного направления были направлены для усиления второй группы.

В составе второй группы: 15 лесников, 4 пильщика, 6 рубщиков, 44 сотрудника МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, группа подвоза воды в составе 3 автоцистерн и автомобиля первой помощи. Так, бульдозеры, действовавшие на восточном, юго–восточном и южном участках, провели опашку и вырубку можевеловых зарослей вдоль опашки. Ситуация на данном направлении стабилизировалась. Огонь за границу опашки не вышел.

Напомним, что в связи со сложившейся ситуацией со вчерашнего дня на территории Белорецкого района введен режим чрезвычайного положения. Площадь пожара на данный момент составляет порядка 320 га. Отчасти этому способствовали погодные условия: стихший ветер, похолодание, а также небольшое осадки.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Проехалась и сразу на мойку: как выглядит дорога к озеру в Уфе, где будет вип-отдых
Вчера, 11:23
«По наихудшему сценарию»: власти раскрыли правду о крупном лесном пожаре в Башкирии
Вчера, 08:35
МВД раскрыло причину массовой драки в деревне в Башкирии
Вчера, 10:12
«Лучше бы ты сдох»: Набиев разоткровенничался в годовщину обрушения казармы в Омске
Вчера, 09:08
На Уфу надвигается ливень
Вчера, 07:04
Введен режим ЧС: крупный пожар в Башкирии распространяется в сторону деревень
Вчера, 03:58