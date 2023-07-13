Для тушения пожара в Белорецком районе Башкирии МЧС и ГКЧС создадут две группы

Сообщается, что в состав первой группы войдут: 8 лесников, 45 сотрудников МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры 5 человек, 4 пильщика, 6 рубщика, 2 бульдозера,

автоцистерна. На северо-западной стороне пожара на данный момент провели опашку, вследствие чего ситуация на данном участке стабилизировалась. Сотрудники МЧС России в количестве 30 человек с данного направления были направлены для усиления второй группы.