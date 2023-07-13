Для тушения пожара в Белорецком районе Башкирии МЧС и ГКЧС создадут две группы

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Сообщается, что в состав первой группы войдут: 8 лесников, 45 сотрудников МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры 5 человек, 4 пильщика, 6 рубщика, 2 бульдозера,
автоцистерна. На северо-западной стороне пожара на данный момент провели опашку, вследствие чего ситуация на данном участке стабилизировалась. Сотрудники МЧС России в количестве 30 человек с данного направления были направлены для усиления второй группы.
В составе второй группы: 15 лесников, 4 пильщика, 6 рубщиков, 44 сотрудника МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, группа подвоза воды в составе 3 автоцистерн и автомобиля первой помощи. Так, бульдозеры, действовавшие на восточном, юго–восточном и южном участках, провели опашку и вырубку можевеловых зарослей вдоль опашки. Ситуация на данном направлении стабилизировалась. Огонь за границу опашки не вышел.
Напомним, что в связи со сложившейся ситуацией со вчерашнего дня на территории Белорецкого района введен режим чрезвычайного положения. Площадь пожара на данный момент составляет порядка 320 га. Отчасти этому способствовали погодные условия: стихший ветер, похолодание, а также небольшое осадки.