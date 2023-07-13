Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей

Напомним, что в 1959 году мужчина был осужден за покушение на убийство двух девушек, а настоящий преступник явился с повинной только в 2012 году. Еще до отмены приговора в Верховном суде РФ Фатхулла Исхаков пытался добиться справедливости в Конституционном суде РФ, 6-й кассационном и Верховном судах, кроме того выходил с пикетами, устраивал голодовку у здания прокуратуры.