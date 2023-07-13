Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Футхулла Исхаков 13 отсидел за чужое преступление, однако отменить приговор 1959 года 84-летнему уфимцу удалось только спустя 64 года — 25 мая 2023 года в Верховном суде России.
Сейчас Исхаков намерен добиться компенсации морального вреда за годы судебных тяжб. Как сообщает юрист Виталий Буркин, в Ленинский райсуд Уфы был подан иск к Минфину Башкирии на сумму 450 миллионов рублей.
— Мое незаконное уголовное преследование, в ходе которого я был незаконно
лишен свободы, длилось в общей сложности 13 лет и 23 дня. Однако все правовые последствия, связанные с судимостью, аннулируются лишь после ее снятия или погашения. Вплоть до погашения судимости я испытывал на себе все ограничения социального и правового характера, связанные е этой судимостью, — сообщает Фатхулла Исхаков в исковом заявлении.
Напомним, что в 1959 году мужчина был осужден за покушение на убийство двух девушек, а настоящий преступник явился с повинной только в 2012 году. Еще до отмены приговора в Верховном суде РФ Фатхулла Исхаков пытался добиться справедливости в Конституционном суде РФ, 6-й кассационном и Верховном судах, кроме того выходил с пикетами, устраивал голодовку у здания прокуратуры.