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9 лет: Главе минстроя Башкирии добавили три года тюрьмы за превышение полномочий

13 июля 2023, 08:52
Фото: 1MI

Главе минстроя Башкирии Кучарбаеву вынесли еще один приговор и добавили три года

О том, что суд рассмотрел дело о странных контрактах на строительство соцобъектов сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии 13 июля.

Резонансное дело двух министров Башкирии казалось бы затихло до осени. Именно осенью суд рассмотрит апелляционные жалобы главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева и министра ЖКХ Бориса Беляева. А пока приговор суда не вступил в законную силу оба министра остаются на своих высоких должностях.

Однако судебные тяжбы затихли не у всех, так накануне в Башкирии вынесли приговор за превышение должностных полномочий при заключении государственных контрактов. Однако в этом деле Кучарбаев еще не был министром, а возглавлял управление капитального строительства (УКС). Следствие выяснило, что с 2017 по 2019 год Кучарбаев без торгов заключил 50 государственных контрактов с директором ФГУП «УС №3 ФСИН России» Русланом Валишиным на строительство объектов социальной инфраструктуры, таких как: детские сады, школы, дома культуры, центры спортивной подготовки, очистные и инженерные сооружения и административные здания, в том числе и по нацпроектам.

Но у подрядчика не было материально-технической базы, да и выполнять эти работы он и не планировал, вместо чего заключил договоры субподряда на выполнение работ с фирмами, возглавляемым знакомыми и друзьями Кучарбаева на общую сумму свыше 450 млн рублей.

ФГУП «УС №3 ФСИН России» фактически выступило в качестве посредника, получив за это из регионального и федерального бюджетов более 143 млн рублей, что нарушило конкуренцию и неэффективно израсходовало бюджетные средства.

Как и в деле с очистными сооружениями в городе Кумертау, вины своей чиновники не признали. В целях обеспечения исполнения приговора на их имущество был наложен арест на общую сумму более 18 млн рублей.

Ранее по делу об очистных сооружениях суд приговорил Рамзиля Кучарбаева к 6 годам лишения свободы, а по совокупности с ранее вынесенным приговором окончательно — к 9 годам лишения свободы.

Руслана Валишина суд приговорил к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии общего режима, помимо тюрьмы они лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Кучарбаев на два года, а Валишин на три.

Один из осужденных министров Башкирии Рамзиль Кучарбаев обжаловал приговор
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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Суд#Приговор#Госзакупки#Ирина Деревянчук
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