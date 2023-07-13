9 лет: Главе минстроя Башкирии добавили три года тюрьмы за превышение полномочий

Однако судебные тяжбы затихли не у всех, так накануне в Башкирии вынесли приговор за превышение должностных полномочий при заключении государственных контрактов. Однако в этом деле Кучарбаев еще не был министром, а возглавлял управление капитального строительства (УКС). Следствие выяснило, что с 2017 по 2019 год Кучарбаев без торгов заключил 50 государственных контрактов с директором ФГУП «УС №3 ФСИН России» Русланом Валишиным на строительство объектов социальной инфраструктуры, таких как: детские сады, школы, дома культуры, центры спортивной подготовки, очистные и инженерные сооружения и административные здания, в том числе и по нацпроектам.