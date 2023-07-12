Владелец Башкирского кровельного завода попал под каток «правосудия»

Данные помещения переоформил Константин Соколов, работавший юристом у Киселева, который имел от него доверенность. Соколов, а также водитель Сергей Александров утверждают, что в день продажи они привезли деньги наличными Киселеву. Однако телефонный биллинг не смог подтвердить, что в тот день все перечисленные абоненты находились в одном месте.