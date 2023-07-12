Владелец Башкирского кровельного завода попал под каток «правосудия»

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Впервые обвинения в изнасилованиях в адрес Киселева прозвучали в период корпоративного конфликта с семьей его первой жены, которая в девичестве носила фамилию Романова. Судебная тяжба между бывшими супругами из-за недвижимости длится уже восемь лет, пишет versia.ru.
Вместе с тем уголовное дело о возможных 12 эпизодах изнасилования, совершенных в 2009–2010 годах, было возбуждено только в 2017 году. В основу обвинения легли показания женщин, чьи фотографии можно найти на сайтах интим-услуг в Уфе.
В ходе судебных заседаний потерпевшие постоянно меняли время и место событий, о которых они свидетельствовали. Дважды суд первой инстанции признал предпринимателя невиновным. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ нашла основания для отмены приговора.
Свидетель по делу Сергей Александров, который якобы привозил девушек к Киселеву, ранее безуспешно пытался взыскать 7 млн рублей у гражданки Киселевой, второй супруги обвиняемого.
С первой супругой (Романовой) Киселев развелся еще 15 лет назад, но на протяжении шести лет продолжал вести совместный бизнес с её родственниками. Лишь в 2015 ему стало известно, что производственные помещения, которыми он пользовался после развода, принадлежат его бывшему тестю Ивану Романову.
Данные помещения переоформил Константин Соколов, работавший юристом у Киселева, который имел от него доверенность. Соколов, а также водитель Сергей Александров утверждают, что в день продажи они привезли деньги наличными Киселеву. Однако телефонный биллинг не смог подтвердить, что в тот день все перечисленные абоненты находились в одном месте.
Киселев обратился в суд с требованием признать сделку по продаже ничтожной, но его оппоненты объявили предварительный договор фальшивым и обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
Даже несмотря на нестыковки в экспертизах документов, Киселев получил 3 года 8 месяцев реального лишения свободы по статье о мошенничестве. Затем апелляция изменила вид наказания на условное.
Таким образом, обвинения в совершенных преступлениях стали козырем для одной из сторон корпоративного спора. Родственники бывшей жены намереваются отобрать у Киселева бизнес, при этом выбор метода решения вопроса, по всей видимости, не имеет значения.
По мнению корреспондентов издания, подобное неприемлемо — правосудие не должно становиться оружием в чьих-то руках.