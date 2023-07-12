В Уфе в субботу на весь день закроют Набережную

Для проведения спортивного состязания с 8 и до 17 часов в субботу от дома по улице Набережной дом 232 и до улицы Сочинской. Перекрыта будет вся Набережная полностью. При планировании поездок горожанам и гостям Уфы рекомендуют учитывать действующие в городе ограничения на дорогах.