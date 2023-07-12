В Уфе в субботу на весь день закроют Набережную

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В ближайшую субботу 15 июля в Уфе будет проходить Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по триатлону. Важно, что в этих соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители вне зависимости от уровня подготовки.
Для проведения спортивного состязания с 8 и до 17 часов в субботу от дома по улице Набережной дом 232 и до улицы Сочинской. Перекрыта будет вся Набережная полностью. При планировании поездок горожанам и гостям Уфы рекомендуют учитывать действующие в городе ограничения на дорогах.