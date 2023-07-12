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В Уфе в субботу на весь день закроют Набережную

12 июля 2023, 15:11
Фото: 1MI

В субботу 15 июля в Уфе из-за соревнований по триатлону перекроют Набережную

О том, что планы на субботу необходимо строить учитывая перекрытия сообщили в мэрии 12 июля.

В ближайшую субботу 15 июля в Уфе будет проходить Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по триатлону. Важно, что в этих соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители вне зависимости от уровня подготовки.

Для проведения спортивного состязания с 8 и до 17 часов в субботу от дома по улице Набережной дом 232 и до улицы Сочинской. Перекрыта будет вся Набережная полностью. При планировании поездок горожанам и гостям Уфы рекомендуют учитывать действующие в городе ограничения на дорогах.

перекрытие Набережнойперекрытие Набережной
перекрытие Набережной
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Автомобиль#Дороги#Транспорт#Новости Уфы#Летний оздоровительный отдых#Лето
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