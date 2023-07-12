mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Изображение материала

В Уфе рабочие повредили кабель напряжения и попали в больницу с тяжелыми ожогами

12 июля 2023, 16:35
Фото: 1MI

В Уфе от удара током в 6000 Вольт серьезно пострадали двое рабочих 19 и 42 лет

Об инциденте и о состоянии здоровья пострадавших рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 12 июня.

В Уфе на объекте при выполнении монтажных работ серьезно пострадали двое рабочих 19 и 42 лет. По данным ведомства при прокладке оптико-волоконной связи мужчины повредили кабель под напряжением в 6000 В. В причинах происшествия предстоит выяснить дознавателем МЧС,

19-летний парень ожоги электрическим током, а также термотравму 80% тела, он находится в реанимации республиканского ожогового центра. Его состояние оценивается как крайне-тяжелое.

Его старшему 42-летнему товарищу повезло больше, он получил ожоги 20% тела и также находится в 18 больнице, но в состоянии средней тяжести.

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за гибели школьницы от удара током
Узнать подробнее
Читайте также:
Вахтовик-альпинист из Уфы на Камчатке чудом выжил после удара током в 35 тысяч вольт
#Ирина Деревянчук#Уфа#Происшествия#Новости Уфы
Подпишитесь
Проехалась и сразу на мойку: как выглядит дорога к озеру в Уфе, где будет вип-отдых
Сегодня, 11:23
«По наихудшему сценарию»: власти раскрыли правду о крупном лесном пожаре в Башкирии
Сегодня, 08:35
МВД раскрыло причину массовой драки в деревне в Башкирии
Сегодня, 10:12
«Лучше бы ты сдох»: Набиев разоткровенничался в годовщину обрушения казармы в Омске
Сегодня, 09:08
На Уфу надвигается ливень
Сегодня, 07:04
Введен режим ЧС: крупный пожар в Башкирии распространяется в сторону деревень
Сегодня, 03:58