В Уфе рабочие повредили кабель напряжения и попали в больницу с тяжелыми ожогами

В Уфе на объекте при выполнении монтажных работ серьезно пострадали двое рабочих 19 и 42 лет. По данным ведомства при прокладке оптико-волоконной связи мужчины повредили кабель под напряжением в 6000 В. В причинах происшествия предстоит выяснить дознавателем МЧС,