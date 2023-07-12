В Уфе рабочие повредили кабель напряжения и попали в больницу с тяжелыми ожогами

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
В Уфе на объекте при выполнении монтажных работ серьезно пострадали двое рабочих 19 и 42 лет. По данным ведомства при прокладке оптико-волоконной связи мужчины повредили кабель под напряжением в 6000 В. В причинах происшествия предстоит выяснить дознавателем МЧС,
19-летний парень ожоги электрическим током, а также термотравму 80% тела, он находится в реанимации республиканского ожогового центра. Его состояние оценивается как крайне-тяжелое.
Его старшему 42-летнему товарищу повезло больше, он получил ожоги 20% тела и также находится в 18 больнице, но в состоянии средней тяжести.