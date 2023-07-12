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Published Сегодня, 08:04

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В России призвали запретить продажу детских товаров, копирующих взрослые

12 июля 2023, 08:04
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров высказал предложение ограничить свободную продажу товаров для детей, имитирующих взрослые товары.

Ветров отметил, что в российских магазинах можно встретить довольно специфические товары для детей, такие как «детское шампанское» и даже «детские сигареты». При этом эти товары не содержат алкоголя или никотина, однако формируют у детей положительное отношение к взрослым аналогам, пишет RT.

Он также упомянул о популярности детских татуировок и детской косметики, которые с самого раннего возраста «внушают искаженные представления о внешности», которые затем перерастают во что-то более серьезное в подростковом возрасте.

Согласно Ветрову, психологическое и родительское сообщество считает, что эти товары являются опасностью для здорового развития детей.

Поэтому Ветров обратился к Михаилу Мурашко, министру здравоохранения России, с просьбой рассмотреть возможность ограничения свободной продажи подобных товаров в России, поскольку они негативно влияют на здоровье и психику детей.

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