В России призвали запретить продажу детских товаров, копирующих взрослые

Ветров отметил, что в российских магазинах можно встретить довольно специфические товары для детей, такие как «детское шампанское» и даже «детские сигареты». При этом эти товары не содержат алкоголя или никотина, однако формируют у детей положительное отношение к взрослым аналогам, пишет RT.