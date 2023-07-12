В России призвали запретить продажу детских товаров, копирующих взрослые

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Ветров отметил, что в российских магазинах можно встретить довольно специфические товары для детей, такие как «детское шампанское» и даже «детские сигареты». При этом эти товары не содержат алкоголя или никотина, однако формируют у детей положительное отношение к взрослым аналогам, пишет RT.
Он также упомянул о популярности детских татуировок и детской косметики, которые с самого раннего возраста «внушают искаженные представления о внешности», которые затем перерастают во что-то более серьезное в подростковом возрасте.
Согласно Ветрову, психологическое и родительское сообщество считает, что эти товары являются опасностью для здорового развития детей.
Поэтому Ветров обратился к Михаилу Мурашко, министру здравоохранения России, с просьбой рассмотреть возможность ограничения свободной продажи подобных товаров в России, поскольку они негативно влияют на здоровье и психику детей.