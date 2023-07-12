В Башкирии обрушилась крыша в школе, отремонтированной четыре года назад

Примечательно, что капитальный ремонт ждет и ту часть школы, которую четыре года назад не ремонтировали. На эти цели из федерального бюджета выделят около 40 миллионов рублей. Но на эти деньги произведут не только капремонт, но и благоустроят территорию и обновят оборудование.