В Башкирии обрушилась крыша в школе, отремонтированной четыре года назад

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В селе Ишлы Аугразинского района произошло обрушение крыши в зале для занятий спортом, к счастью инцидент приключился на каникулах и никто не пострадал. Примечательно, что корпус младшей школы и в том числе спортзал четыре года назад были капитально отремонтированы.
UTV получил комментарий по ситуации в администрации Аургазинского района в котором значится что причиной был бушевавший накануне ураган.
— Сегодня были на месте, осмотрели крышу и наметили работу. Завтра будем решать, как ремонтировать. У нас два варианта: сделать ремонт участка или провести капитальный ремонт. Предположительно, остановимся на первом варианте. Сделаем все, что дети пришли 1 сентября в безопасную школу, — сообщили в администрации района.
Примечательно, что капитальный ремонт ждет и ту часть школы, которую четыре года назад не ремонтировали. На эти цели из федерального бюджета выделят около 40 миллионов рублей. Но на эти деньги произведут не только капремонт, но и благоустроят территорию и обновят оборудование.