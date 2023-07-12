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В Башкирии обрушилась крыша в школе, отремонтированной четыре года назад

12 июля 2023, 14:55
Фото: телеканал UTV

В спортзале недавно отремонтированной школы в Башкирии обрушился потолок

Учреждение в солидном возрасте, ему 62 года, однако спортзал видел капремонт в 2019 году, сообщил UTV 12 июня.
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Дети

В селе Ишлы Аугразинского района произошло обрушение крыши в зале для занятий спортом, к счастью инцидент приключился на каникулах и никто не пострадал. Примечательно, что корпус младшей школы и в том числе спортзал четыре года назад были капитально отремонтированы.

UTV получил комментарий по ситуации в администрации Аургазинского района в котором значится что причиной был бушевавший накануне ураган.

— Сегодня были на месте, осмотрели крышу и наметили работу. Завтра будем решать, как ремонтировать. У нас два варианта: сделать ремонт участка или провести капитальный ремонт. Предположительно, остановимся на первом варианте. Сделаем все, что дети пришли 1 сентября в безопасную школу, — сообщили в администрации района.

Примечательно, что капитальный ремонт ждет и ту часть школы, которую четыре года назад не ремонтировали. На эти цели из федерального бюджета выделят около 40 миллионов рублей. Но на эти деньги произведут не только капремонт, но и благоустроят территорию и обновят оборудование.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Дети#Школа
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