10 детей пропали во время сплава в Башкирии: что произошло

Как сообщили в пресс-службе ведомства, незарегистрированная туристическая группа, состоящая из 19 человек, прибыла из Оренбурга отправилась на отдых в Бурзянский район республики. Отмечается, что из 19 человек 13 несовершеннолетних. Так, 10 детей в возрасте от 11 до 18 лет без сопровождения взрослых на трех резиновых лодках ушли на сплав по реке Белой. При этом родители были в курсе ситуации.