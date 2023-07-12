10 детей пропали во время сплава в Башкирии: что произошло

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Как сообщили в пресс-службе ведомства, незарегистрированная туристическая группа, состоящая из 19 человек, прибыла из Оренбурга отправилась на отдых в Бурзянский район республики. Отмечается, что из 19 человек 13 несовершеннолетних. Так, 10 детей в возрасте от 11 до 18 лет без сопровождения взрослых на трех резиновых лодках ушли на сплав по реке Белой. При этом родители были в курсе ситуации.
Дети якобы должны были самостоятельно сплавиться по реке, преодолев расстояние порядка 20 км, — от села Старосубхангулово до деревни Киекбаево. Далее в заранее обговоренном месте детей должны были встретить родители. Однако дети так и не появились в указанное время в указанном месте. Обеспокоенные взрослые сразу обратились за помощью в экстренные службы.
На поиски детей отправились сотрудники полиции и спасатели, также к ним присоединились местные жители. Вскоре детей удалось найти. Их обнаружили на берегу неподалёку от деревни Миндигулово. Помощь медиков им не требовалась.
В пресс-службе МЧС по РБ отмечают, что дети оказались мудрее взрослых. С наступлением темноты они решили прекратить сплав и дождаться родителей на берегу. К сожалению, они не смогли дозвониться до взрослых, чтобы уведомить о своем местоположении ввиду того, что в деревне не было сети телефонных операторов.
В ведомстве напоминают, что перед отправкой в поход необходимо зарегистрировать свою группу в МЧС России. Это поможет спасателям оперативнее придти на помощь в случае экстренной ситуации. Подчеркивается, что детей ни в коем случае нельзя оставлять на природе одних.
Напомним, ранее группа туристов сплавлялась на катамаранах по реке Ай в темное время суток. 17 человек, в числе которых четверо детей, оторвавшись от основной группы, плыли по реке в условиях ограниченной видимости. Однако в какой-то момент туристы услышали шум падающей воды, в связи с чем те приняли решение прекратить сплав и обратиться за помощью в экстренные службы.