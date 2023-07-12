В Башкирии 13 июля вновь ожидается ухудшение погоды

В пресс-службе ведомство со ссылкой на данные БашУГМС сообщают, что вечером 12 июля в Уфе ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые продлятся в течение суток. В ночное время существенных осадков не предвидится, однако днем 13 июля в городе пройдут кратковременные дожди и грозы. Направление ветра — западное с порывами до 8-13 м/c, местами порывы могут достигать до 20 м/c. Температура воздуха ночью составит +11, =13 градусов, днем +24, +26 градусов.



В ведомстве также напоминают, что во время грозы и при усилении ветра крайне нежелательно находиться в непосредственной близости от деревьев, хрупких построек, водоемов и металлоконструкций. На улице нельзя держать в руках металлические и электронные предметы.