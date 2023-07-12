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В Башкирии 13 июля вновь ожидается ухудшение погоды

12 июля 2023, 11:15

В Башкирии 13 июля ожидаются грозы и усиление ветра

В пресс-службе Госкомитета по ЧС проинформировали об изменениях погодных условий, а также напомнили о правилах поведения во время грозы и при усилении порывов ветра

В пресс-службе ведомство со ссылкой на данные БашУГМС сообщают, что вечером 12 июля в Уфе ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые продлятся в течение суток. В ночное время существенных осадков не предвидится, однако днем 13 июля в городе пройдут кратковременные дожди и грозы. Направление ветра — западное с порывами до 8-13 м/c, местами порывы могут достигать до 20 м/c. Температура воздуха ночью составит +11, =13 градусов, днем +24, +26 градусов.

В ведомстве также напоминают, что во время грозы и при усилении ветра крайне нежелательно находиться в непосредственной близости от деревьев, хрупких построек, водоемов и металлоконструкций. На улице нельзя держать в руках металлические и электронные предметы.

Автомобили также нежелательно оставлять рядом с деревьями, заборами и хрупкими конструкциями. К примеру, ранее из-за сильного ветра в Уфе пострадали 12 автомобилей — на них упали деревья. Если во время грозы вы находитесь дома, рекомендуется закрыть окна, двери и дымоходы, а также не злоупотреблять пользованием электроприборами.


#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Погода#Аномальная жара#Дожди и грозы
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