Тимур Хакимов провел встречу с директором Центра Министерства промышленности КНР

— Очень нужное знакомство и начало сотрудничества. Понятно, что Китай сегодня партнер номер один по внешнеторговому обороту для России и Башкортостана. Многие наши предприятия нуждаются в поставке не только оборудования из Китая, но и самой технологической цепочки, лицензии на производство и технологии выпуска продукции под ключ! Именно этот центр и решает такие необходимые задачи», — подчеркнул по итогам встречи Тимур Хакимов.