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Тимур Хакимов провел встречу с директором Центра Министерства промышленности КНР

12 июля 2023, 11:28
Фото: ТПП РБ
На полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» состоялась встреча президента ТПП РБ с директором платформы промышленных и научно-технических инноваций Министерства промышленности и информатизации КНР Мо Цзимань.

Руководитель бизнес-объединения провел презентацию Башкортостана, рассказал об уже имеющихся договоренностях и работе с КНР в рамках недавнего визита делегации ТПП РБ в Пекин и Харбин.

— Очень нужное знакомство и начало сотрудничества. Понятно, что Китай сегодня партнер номер один по внешнеторговому обороту для России и Башкортостана. Многие наши предприятия нуждаются в поставке не только оборудования из Китая, но и самой технологической цепочки, лицензии на производство и технологии выпуска продукции под ключ! Именно этот центр и решает такие необходимые задачи», — подчеркнул по итогам встречи Тимур Хакимов.

По словам президента ТПП РБ, мы живем в новом технологическом времени, где все динамично меняется и нельзя стоять на месте. Стороны обсудили сотрудничество с НОЦ РБ и научными организациями по формированию техзаданий для китайской стороны. Мо Цзимань тоже имеет ученую степень, погружена в технические моменты, и участники встречи сразу нашли общий язык и взаимопонимание.

Центр, который возглавляет Мо Цзимань, образован при Министерстве промышленности и информатизации Китая, работает очень оперативно, на прямой связи с промышленными предприятиями и наукой Китая. В этом он схож с ТПП РБ.

Фото: ТПП РБ

Стороны обменялись контактами и уже на форуме сделали несколько запросов, наметили новые направления для сотрудничества, установили прямую связь.

— «Иннопром» — очень полезная площадка для общения в целом! Тут и руководители крупнейших гигантов страны, и специалисты, которые их представляют. Тут место, где кипит работа и проходят нужные встречи с теми, кто принимает решения и может эти решения реализовать, — отметил Тимур Хакимов.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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