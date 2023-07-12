Стало известно, как будут ездить автобусы после перекрытия Шакшинского моста в Уфе

Таким образом, от станции «Шакша» на электропоезде можно доехать до станции «Спортивная» и на ближайшую остановку «Индустриальное шоссе» пересесть на другой вид транспорта. Через остановку «Стадион им. Гастелло» проходят шесть автобусных муниципальных маршрутов, три троллейбусных и два трамвайных, а также два межмуниципальных автобуса, что позволяет проехать в любую часть столицы.