Стало известно, как будут ездить автобусы после перекрытия Шакшинского моста в Уфе

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Работы на Шакшинском мосту стартуют в конце месяца — 31 июля. В связи с этим проезжая часть будет частично перекрыта вплоть до 8 апреля 2025 года.
Так, уже с 5 июня по Уфе на ежедневной основе начала курсировать пригородная электричка (поезд №7433), следующая по маршруту из Тавтиманово в Дёму. Также был продлен маршрут следования на поезде № 6428 — он ездит до Тавтиманово.
На сегодняшний день транспортное обеспечение микрорайона Шакша обеспечивают следующие муниципальные маршруты:
— № 35к «ДК УМПО — Пожарное депо» (ГУП «Башавтотранс» РБ);
— № 59э «Пожарное депо — БГУ» (ГУП «Башавтотранс» РБ);
— № 221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок» (ООО «Арбат+»);
— № 225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ „Планета“ (ООО „Арбат+“);
— № 291 «Микрорайон Шакша — Микрорайон Базилевка — Микрорайон Федоровка — Микрорайон Елкибаево — Ледовый дворец „Уфа — Арена“ (ООО „Арбат+“).
Отмечается, что автобусные маршруты № 35к, 59э, 221, 225 следуют от остановочного пункта «Пожарное депо» и охватывают практически всю территорию микрорайона. Жители могут доехать на этих маршрутах до остановки «Шакша-2» и пересесть на пригородный электротранспорт.
Таким образом, от станции «Шакша» на электропоезде можно доехать до станции «Спортивная» и на ближайшую остановку «Индустриальное шоссе» пересесть на другой вид транспорта. Через остановку «Стадион им. Гастелло» проходят шесть автобусных муниципальных маршрутов, три троллейбусных и два трамвайных, а также два межмуниципальных автобуса, что позволяет проехать в любую часть столицы.