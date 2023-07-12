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Стало известно, как будут ездить автобусы после перекрытия Шакшинского моста в Уфе

12 июля 2023, 12:01
Фото: 1MI
Об изменениях в схеме движения транспорта в связи с перекрытием моста сообщили в пресс-службе администрации города

Работы на Шакшинском мосту стартуют в конце месяца — 31 июля. В связи с этим проезжая часть будет частично перекрыта вплоть до 8 апреля 2025 года.

Так, уже с 5 июня по Уфе на ежедневной основе начала курсировать пригородная электричка (поезд №7433), следующая по маршруту из Тавтиманово в Дёму. Также был продлен маршрут следования на поезде № 6428 — он ездит до Тавтиманово.

На сегодняшний день транспортное обеспечение микрорайона Шакша обеспечивают следующие муниципальные маршруты:

— № 35к «ДК УМПО — Пожарное депо» (ГУП «Башавтотранс» РБ);

— № 59э «Пожарное депо — БГУ» (ГУП «Башавтотранс» РБ);

— № 221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок» (ООО «Арбат+»);

— № 225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ „Планета“ (ООО „Арбат+“);

— № 291 «Микрорайон Шакша — Микрорайон Базилевка — Микрорайон Федоровка — Микрорайон Елкибаево — Ледовый дворец „Уфа — Арена“ (ООО „Арбат+“).

Отмечается, что автобусные маршруты № 35к, 59э, 221, 225 следуют от остановочного пункта «Пожарное депо» и охватывают практически всю территорию микрорайона. Жители могут доехать на этих маршрутах до остановки «Шакша-2» и пересесть на пригородный электротранспорт.

Таким образом, от станции «Шакша» на электропоезде можно доехать до станции «Спортивная» и на ближайшую остановку «Индустриальное шоссе» пересесть на другой вид транспорта. Через остановку «Стадион им. Гастелло» проходят шесть автобусных муниципальных маршрутов, три троллейбусных и два трамвайных, а также два межмуниципальных автобуса, что позволяет проехать в любую часть столицы.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Транспорт#Новости Уфы#Дороги
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