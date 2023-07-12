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Стала известна причина пожара в Белорецком районе Башкирии

12 июля 2023, 14:04
Фото: vk.com/ Андрей Иванюта

Причиной лесного пожара на площади 320 гектаров в Башкирии стали разряды молнии

Причину пожара бушующего в Белорецком районе озвучил глава минлесхоза Башкирии Марат Шарафутдинов ИА «Башинформ» 12 июля.

Министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов назвал причину крупного лесного пожара в Белорецком районе, который сейчас занимает 320 гектаров и ситуация пока остается достаточно сложной. Вчера пожар уже мог быть локализован, но из-за ветра его площадь лишь возросла.

— Из-за шквалистого ветра пожар перешел из низового в верховой. Была угроза для деревни Азнагулово, хотя ветер меняется постоянно. Только что мы спустились с вертолета, и могу сказать, что есть задымление территории и видны локальные очаги открытого горения, но пожар уже идет низовой. Было предупреждение об усилении ветра до 25 метров в секунду. Все силы расставлены по локациям, как работники МЧС в составе аэромобильной группировки в 60 человек, так и работники лесного хозяйства, района, волонтеры, — рассказал «Башинформу» глава министерства лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.

Отдельно министр рассказал о сразу трех пожарах в Узянском участковом лесничестве, где и бушевали сухие грозы без дождя, что и стало причиной пожара.

— Ночью по решению руководства ГУ МЧС России по Башкирии для защиты населенных пунктов из Уфы выехал второй эшелон аэромобильной группировки ведомства в количестве 34 человек и 3 единиц техники. Для оценки обстановки и мониторинга ситуации применяются беспилотные авиационные системы МЧС. Также в тушении принимают участие группировки минлесхоза, муниципального района и госкомитета по ЧС, — разъяснил министр и подчеркнул, что ситуация находится на особом контроле.

Напомним в аномальную жару в Башкирии начались лесные пожары и их площадь в сухую и жаркую пожары стали распространяться категорически быстро. По данным экстренных служб, бушующий огонь уже очень близок к населенному пункту и все силы сейчас брошены на то, чтобы огонь и постройки не встретились.

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