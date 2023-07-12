Стала известна причина пожара в Белорецком районе Башкирии

Напомним в аномальную жару в Башкирии начались лесные пожары и их площадь в сухую и жаркую пожары стали распространяться категорически быстро. По данным экстренных служб, бушующий огонь уже очень близок к населенному пункту и все силы сейчас брошены на то, чтобы огонь и постройки не встретились.