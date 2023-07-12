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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 04:28

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Назван самый жаркий день в Уфе за всю историю наблюдений

12 июля 2023, 03:30
Фото: 1MI

Днем 10 и 11 июля был побит очередной температурный рекорд

С начала недели синоптики фиксировали температурные рекорды, однако один день оказался самым жарким за всю историю, сообщили в Башгидрометцентре.

В понедельник, 10 июля, станция Уфа-Дема зафиксировала температурный максимум, который составил +39,4 градуса. В последний раз приближенная к значению температура воздуха была отмечена в 2020 году, когда столбики термометра показывали +35 градусов.

Не сегодняшний день синоптики признали 10 июля 2023 года самым жарким днем за всю историю наблюдений станции Уфа-Дема.

Второй рекорд был побит уже на следующий день — 11 июля. Все та же станция Уфа-Дема получила данные о температуре воздуха +38,2 градуса в этот день. Известно, что в последний раз максимально 11 июля воздух прогревался 13 лет назад до +34,2 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков дни аномальной жары остались позади. С 12 июля температура воздуха будет постепенно снижаться. Прогнозируются в ближайшие два дня также дожди, гроза и сильный ветер.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Лето#Аномальная жара#Жара#Синоптики
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