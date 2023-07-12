Назван самый жаркий день в Уфе за всю историю наблюдений

Второй рекорд был побит уже на следующий день — 11 июля. Все та же станция Уфа-Дема получила данные о температуре воздуха +38,2 градуса в этот день. Известно, что в последний раз максимально 11 июля воздух прогревался 13 лет назад до +34,2 градуса.