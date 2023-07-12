Назван самый жаркий день в Уфе за всю историю наблюдений

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В понедельник, 10 июля, станция Уфа-Дема зафиксировала температурный максимум, который составил +39,4 градуса. В последний раз приближенная к значению температура воздуха была отмечена в 2020 году, когда столбики термометра показывали +35 градусов.
Не сегодняшний день синоптики признали 10 июля 2023 года самым жарким днем за всю историю наблюдений станции Уфа-Дема.
Второй рекорд был побит уже на следующий день — 11 июля. Все та же станция Уфа-Дема получила данные о температуре воздуха +38,2 градуса в этот день. Известно, что в последний раз максимально 11 июля воздух прогревался 13 лет назад до +34,2 градуса.
Согласно прогнозам синоптиков дни аномальной жары остались позади. С 12 июля температура воздуха будет постепенно снижаться. Прогнозируются в ближайшие два дня также дожди, гроза и сильный ветер.