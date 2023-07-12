РЭО: В Шри-Ланке появится объект КПО мощностью 1 млн тонн

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла», — рассказал Денис Буцаев по итогам встречи. Он также подчеркнул, что Россия успела накопить определенный опыт в области переработки отходов, которым теперь может поделиться с другими странами. Российскую реформу в этой отрасли запустили всего несколько лет назад, но она уже приносит позитивные итоги. В связи с этим Буцаев рассказал о готовности обмениваться технологиями в сфере переработки отходов. В текущий момент, по словам гендиректора РЭО, на повестке дня оказалась задача выполнения пилотного проекта по возведению комплексного объекта обработки и утилизации отходов мощностью миллион тонн в год. Ожидается, что все оборудование, применяемое на объекте, будет произведено в РФ, подытожил Буцаев.