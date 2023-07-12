mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Изображение материала

РЭО: В Шри-Ланке появится объект КПО мощностью 1 млн тонн

12 июля 2023, 16:12
Фото: reo.ru
Шри-Ланка проявила интерес к возможности использования российского оборудования в рамках осуществления пилотного проекта по запуску комплексного объекта обращения с отходами на территории республики.

Обсуждение деталей проекта и других вопросов международного сотрудничества происходило на рабочей встрече гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева с министром промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка господином Рамешем Патираной. Об этом информирует transsibinfo.com.

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла», — рассказал Денис Буцаев по итогам встречи. Он также подчеркнул, что Россия успела накопить определенный опыт в области переработки отходов, которым теперь может поделиться с другими странами. Российскую реформу в этой отрасли запустили всего несколько лет назад, но она уже приносит позитивные итоги. В связи с этим Буцаев рассказал о готовности обмениваться технологиями в сфере переработки отходов. В текущий момент, по словам гендиректора РЭО, на повестке дня оказалась задача выполнения пилотного проекта по возведению комплексного объекта обработки и утилизации отходов мощностью миллион тонн в год. Ожидается, что все оборудование, применяемое на объекте, будет произведено в РФ, подытожил Буцаев.

Министр промышленности Шри-Ланки особо отметил продолжительность плодотворного сотрудничества между странами, а также оценил высокий уровень технологического развития РФ в сфере обращения с отходами.

В завершение встречи господин Патирана пригласил специалистов РЭО посетить Шри-Ланку с целью осуществления аудита национальной системы обращения с отходами.

Подпишитесь
Проехалась и сразу на мойку: как выглядит дорога к озеру в Уфе, где будет вип-отдых
Сегодня, 11:23
«По наихудшему сценарию»: власти раскрыли правду о крупном лесном пожаре в Башкирии
Сегодня, 08:35
МВД раскрыло причину массовой драки в деревне в Башкирии
Сегодня, 10:12
«Лучше бы ты сдох»: Набиев разоткровенничался в годовщину обрушения казармы в Омске
Сегодня, 09:08
На Уфу надвигается ливень
Сегодня, 07:04
Введен режим ЧС: крупный пожар в Башкирии распространяется в сторону деревень
Сегодня, 03:58