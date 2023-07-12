Пропажа 10 детей, поход на элитную иномарку и нападение рыбы на человека в Башкирии

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
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Updated Сегодня, 16:26
Одной из самых актуальных тем в республике остаются лесные пожары. Они бушуют по данным оперсводок на территории более чем в 400 гектаров. Известно, что огонь крадется к населенным пунктам и немалые силы брошены на то, чтобы не подпустить стихию к жилым домам. Огонь не пощадил и природные заповедники, огонь на разных площадях продолжает гореть в двух заповедниках. Из-за ситуации в республике действует режим чрезвычайной ситуации, в тушении занята и аэромобильная группировка ГУ МЧС Башкирии.
10 детей пропали во время сплава в Башкирии, родители по неизвестной причине отпустили группу из точки А в точку Б по реке без сопровождения взрослых. Дети застряли в дороге и в назначенном месте в положенный срок они не появились. К счастью дети с наступлением темноты остановились на привал, где их благополучно нашли и отвезли в полицию, где их ждали родители. К слову о родителях, их решение отпустить детей в опасное путешествие стало поводом для полицейского протокола. А еще сегодня в Башкирии на человека напала рыба.
Пугающая находка была обнаружена в одной из рек Башкирии. Артиллерийский снаряд неподалеку от деревни Москово Дюртюлинского района обнаружил местный житель. Ликвидацией страшной находки занимались сапёры. Глава района Руслан Гилязетдинов предположил, что обнаруженный снаряд это эхо гражданской войны и ему около ста лет.
В селе Верхнеяркеево между группой молодых людей и водителем дорогой иномарки вспыхнул масштабный конфликт. На кадрах видео в соцсетях, видно, как молодые люди пытаются залезть на машину и наносят по ней удары руками и ногами. Разузнали в МВД что стало причиной.
12 июля стало известно о том, что по факту похищения годовалого ребенка из Уфы возбуждено уголовное дело в отношении его же отца. Мало того, по данным адвоката мужчину волонтеры обнаружили ребенка в Крыму и сейчас идут активные оперативно-розыскные мероприятия.