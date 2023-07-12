Проехалась и сразу на мойку: как выглядит дорога к озеру в Уфе, где будет вип-отдых

Демский карьер, или же озеро Глубокое, при любых арендаторах и даже в «дикие времена» был популярен, а в такую жару на пляжи отправились многие горожане. Путь на озеро лежит по улице Новгородской, и на этой улице пасмурно именно тогда, когда светит солнце. Проезжающие по щебенке, автомобили поднимают пыль, которая не дает жителям домов заниматься огородом, а детям играть во дворе.