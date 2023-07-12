Проехалась и сразу на мойку: как выглядит дорога к озеру в Уфе, где будет вип-отдых

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Демский карьер, или же озеро Глубокое, при любых арендаторах и даже в «дикие времена» был популярен, а в такую жару на пляжи отправились многие горожане. Путь на озеро лежит по улице Новгородской, и на этой улице пасмурно именно тогда, когда светит солнце. Проезжающие по щебенке, автомобили поднимают пыль, которая не дает жителям домов заниматься огородом, а детям играть во дворе.
Азамат Ш. сообщил, что «дорога — жуть, дышать нечем».
— Засыпали щебнем самым дешевым, от которого пыль стоит столбом целый день, оказали медвежью услугу, называется, сделали хуже, чем было, и куда глава смотрит? — пишет мужчина.
Анжелика Н. полностью согласна с Азаматом.
— Какой тут лакшери отдых. Пыль нереальная, проехалась и сразу на мойку, — сетует она.
Луиза Г. полагает, что тут нужны решительные действия.
— Пишите жалобы в администрацию, завалите их жалобами, а то они рассказывают нам, как всё хорошо у нас, пусть устанут, — рекомендует она.
Юрий Ш. считает, что дорога до Демского карьера оставляет желать лучшего.
— В прошлом году из-за халатности подрядчика и заказчика данная дорога, которая, кстати, находится на муниципальном балансе, превратилась в экологически опасный полигон для жителей близлежащих домов, дачных участков и т. д., — полагает он.
Елена Л. негодует из-за того, что постоянный густой туман на дороге — это крайне опасно, по словам местных, видимость на дороге якобы составляет не более 10 метров.
— Мало того, что постоянно пьяные гоняют, так теперь и к этим пьяным добавились самосвалы, также летящие, как будто на трассе. Здесь и дети катаются на велосипедах, и люди пешком ходят, дорога просто жесть, пыль столбом. Может быть, наша администрация уже займется этим вопросом, как жить в такой пыли, дорога так-то муниципальная, — вопрошает женщина.
Екатерина И. тоже среди тех, кто вынужден жить в известковом тумане.
— Согласна полностью с предыдущим высказыванием, всё, что сейчас находится на дороге — всё на наших растениях, домах, машинах, бассейнах, ну и наконец в наших легких. Да лучше уж было бы как было, песочек, — уверена она.
Альмира Ю. сообщает, что с утра до вечера едут машины, пыль стоит столбом — «я пока дохожу до сада, черные вещи становятся белыми».
— Неужели нельзя заасфальтировать дорогу, ведь почти вся Дема пляжем пользуется, — недоумевает комментатор.
Однако изменения в ситуации на дороге могут произойти лишь после смены погоды. В администрации района на все недовольства жителей сообщили, что минеральные материалы (щебень, песок и прочие) соответствуют нормативам, а с пылью борется поливомоечная машина, которая, по данным чиновников, курсирует там дважды в день.
— Капитальный ремонт улицы Новгородской в 2023 году не запланирован. Вопрос будет рассмотрен в 2024 году при условии выделения целевого финансирования, — сообщил начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Демского района Рамиль Абдрашитов.