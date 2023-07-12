Президент ТПП оценил сотрудничество России со странами ЕАЭС, ШОС и Белоруссией

«Условия, в которых мы сейчас находимся, конечно, заставляют нас более активно работать на этом пространстве. Естественно, что это ближайшие наши соратники и ближайшие наши партнеры», — подчеркнул Катырин. Он поделился результатами обсуждения новых проектов, указав, что в ТПП активно поддерживают инициативу, направленную на субсидирование ключевых ставок по проектам, которые кредитуются из банков Евразийского союза. По словам Катырина, этот проект представляет собой промышленную кооперацию, где должно быть задействовано не менее трех стран. В ТПП открыли специальный проектный офис, где ведут подбор таких проектов. В связи с этим Катырин выразил надежду, что с января будущего года нововведение начнет работать. Пока для развития требуются относительно небольшие суммы: около 17-18 миллиардов рублей. Проектный офис, созданный на базе российской торгово-промышленной палаты, уже сейчас получил около ста заявок от партнеров из четырех стран, подвел итог Катырин.