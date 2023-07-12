Президент ТПП оценил сотрудничество России со странами ЕАЭС, ШОС и Белоруссией

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Оценивая текущее экономическое сотрудничество между Россией и ЕАЭС, президент ТПП Сергей Катырин ответил, что оно развивается достаточно динамично.
«Условия, в которых мы сейчас находимся, конечно, заставляют нас более активно работать на этом пространстве. Естественно, что это ближайшие наши соратники и ближайшие наши партнеры», — подчеркнул Катырин. Он поделился результатами обсуждения новых проектов, указав, что в ТПП активно поддерживают инициативу, направленную на субсидирование ключевых ставок по проектам, которые кредитуются из банков Евразийского союза. По словам Катырина, этот проект представляет собой промышленную кооперацию, где должно быть задействовано не менее трех стран. В ТПП открыли специальный проектный офис, где ведут подбор таких проектов. В связи с этим Катырин выразил надежду, что с января будущего года нововведение начнет работать. Пока для развития требуются относительно небольшие суммы: около 17-18 миллиардов рублей. Проектный офис, созданный на базе российской торгово-промышленной палаты, уже сейчас получил около ста заявок от партнеров из четырех стран, подвел итог Катырин.
Сергей Катырин также упомянул, что между Россией и странами-партнерами по-прежнему остается ряд вопросов.
Главным среди этих вопросов Катырин назвал стандартизацию. Он подчеркнул, что треть стандартов из 15 тысяч, используемых для регулирования деятельности, уже устарели или имеют разночтения. С этой точки зрения важно, говоря о промышленной кооперации, достичь одинакового понимания критериев. Поэтому, конечно, одной из тем для партнерского обсуждения считается стандартизация. Также важным остается вопрос кадров, в частности их надлежащей подготовки. Естественно, что люди, имеющие соответствующее образование, должны демонстрировать аналогичные навыки и компетенции, чтобы работать в любой из пяти стран-партнеров, отметил Катырин, говоря о ключевых аспектах сотрудничества, над которыми ведется работа.
В ответ на просьбу дать оценку «Иннопрому» Катырин назвал выставку хорошей площадкой для проведения подобных мероприятий. По его словам, он приезжает на выставку ежегодно, но при этом всякий раз открывает для себя что-то новое, впечатляющее, поскольку многие изобретения, которые демонстрируются на площадке, превосходят зарубежные аналоги. Катырин указал, что в этом году на выставке порядка 35 тысяч участников, и уровень продукции на стендах российских предпринимателей очень высок.