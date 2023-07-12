Полиция занялась родителями, которые отправили детей на сплав без взрослых в Башкирии

Стало известно о том, что правоохранители занялись родителями, которые решились отпустить детей в сплав по реке без взрослых сопровождающих. Дети вовремя не добрались до конца маршрута. А когда стемнело приняли единственно верное решение — остались на месте.Их обнаружили у деревни Миндигулово, а после чего доставили в участок полиции, где их ждали родители.