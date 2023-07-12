Полиция занялась родителями, которые отправили детей на сплав без взрослых в Башкирии

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Стало известно о том, что правоохранители занялись родителями, которые решились отпустить детей в сплав по реке без взрослых сопровождающих. Дети вовремя не добрались до конца маршрута. А когда стемнело приняли единственно верное решение — остались на месте.Их обнаружили у деревни Миндигулово, а после чего доставили в участок полиции, где их ждали родители.
Стало известно, что в отношении незадачливых родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.Административные материалы на взрослых будут направлены по местам жительства родителей для принятия законного решения.
— Полиция напоминает, что ни в коем случае не стоит отправлять детей без сопровождения взрослых в походы или сплавы. Необходимо, чтобы туристическая группа имела опытного проводника и надежные средства связи, напомнили в пресс-службе МВД Башкирии.