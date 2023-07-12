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Полиция занялась родителями, которые отправили детей на сплав без взрослых в Башкирии

12 июля 2023, 12:41
Фото: 1MI

В Башкирии на родителей детей, отпустивших детей на сплав без взрослых завели дела

Законное решение по отношению к родителям будут принимать уже по месту жительства, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии 12 июля.
Сюжет
Дети

Стало известно о том, что правоохранители занялись родителями, которые решились отпустить детей в сплав по реке без взрослых сопровождающих. Дети вовремя не добрались до конца маршрута. А когда стемнело приняли единственно верное решение — остались на месте.Их обнаружили у деревни Миндигулово, а после чего доставили в участок полиции, где их ждали родители.

Стало известно, что в отношении незадачливых родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ.Административные материалы на взрослых будут направлены по местам жительства родителей для принятия законного решения.

— Полиция напоминает, что ни в коем случае не стоит отправлять детей без сопровождения взрослых в походы или сплавы. Необходимо, чтобы туристическая группа имела опытного проводника и надежные средства связи, напомнили в пресс-службе МВД Башкирии.
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#Ирина Деревянчук#Дети#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых#Жара#Лето#Аномальная жара
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