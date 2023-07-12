По оперативным данным лесные пожары в Башкирии бушуют в двух природных заповедниках

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Башкирии продолжают действовать 8 очагов лесных пожаров на общей площади 414,5 га, самый большой из очагов в Белорецком районе — 320 гектаров, специалисты называют его переходящим, на пожаре работает аэромобильная группировка ГУ МЧС по Башкирии. Уже локализованы 4 очага пожаров на территории 23,5 гектара.
Есть села которые защищают от приближения огня, это село Азнагулово, туда направлены силы спасателей. Похожая ситуация близ села Узян, он действует на площади 10 км.
Горит Башкирский государственный природный заповедник на площади 60 гектар. Н площади 1 ки действует. На тушении работают 60 человек (ФГБУ Башкирский пожар на территории Башкирского заповедника в Бурзянском районе, его тушат волонтеры и сотрудники «Шульган-Таш».