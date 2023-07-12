По оперативным данным лесные пожары в Башкирии бушуют в двух природных заповедниках

В Башкирии продолжают действовать 8 очагов лесных пожаров на общей площади 414,5 га, самый большой из очагов в Белорецком районе — 320 гектаров, специалисты называют его переходящим, на пожаре работает аэромобильная группировка ГУ МЧС по Башкирии. Уже локализованы 4 очага пожаров на территории 23,5 гектара.