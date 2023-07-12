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«По наихудшему сценарию»: власти раскрыли правду о крупном лесном пожаре в Башкирии

12 июля 2023, 08:35
Фото: МЧС РБ

Оперштаб по работе с лесным пожаром создан из-за ЧП в Белорецком районе Башкирии

В Узянском лесничестве Белорецкого района четвертые сутки не утихает природный пожар. На сегодняшний день его площадь достигла 320 га.

Сегодня, 12 июля, состоялось заседание оперативного штаба в связи с крупный лесным пожаром в Белорецком районе, который полыхает с конца прошлой недели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РБ, на заседании были сформированы решения по минимизации возможных последствий пожара и поставлена основная задача — скорейшая локализация очага. Подчеркивается, что в межведомственном штабе учитывают «все риски и прогнозы развития ситуации по наихудшему сценарию».

В день возникновения пожара в министерстве сообщали об угрозе распространения огня на ближайшее село Узян, к счастью, угрозу удалось снять. Уже сегодня, из-за аномально жарких двух дней и сильного ветра, порывы которого достигали 25 м/с, огонь активно распространяться в направлении деревень Азнагулово и Катарыш, от очага населенные пункты находятся в 7 и 5 километрах соответственно. В ведомстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет. Сейчас также продолжается работа по расширению минерализованных полос, чтобы избежать перекидывания огня на населенные пункты.

В тушении лесного пожара задействованы 8 бульдозеров, 34 единицы техники и 170 человек. Решен вопрос с организацией связи в труднодоступных местах.

— Ситуация находится на круглосуточном контроле. Принимаются все необходимые меры, — добавили в ведомстве.

Напомним, что с сегодняшнего дня на территории Белорецкого района введен режим чрезвычайного положения в связи со сложившейся ситуацией.

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#Новости Башкирии#Общество#Новости Уфы#Лесные пожары#Происшествие#Происшествия#Элина Сайфранова
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