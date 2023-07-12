«По наихудшему сценарию»: власти раскрыли правду о крупном лесном пожаре в Башкирии

В день возникновения пожара в министерстве сообщали об угрозе распространения огня на ближайшее село Узян, к счастью, угрозу удалось снять. Уже сегодня, из-за аномально жарких двух дней и сильного ветра, порывы которого достигали 25 м/с, огонь активно распространяться в направлении деревень Азнагулово и Катарыш, от очага населенные пункты находятся в 7 и 5 километрах соответственно. В ведомстве заверили, что угрозы населенным пунктам нет. Сейчас также продолжается работа по расширению минерализованных полос, чтобы избежать перекидывания огня на населенные пункты.