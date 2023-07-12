Перед сном лучше читать приключения, сказки и романтику

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Это поможет избежать негативного воздействия излучений от экранов смартфонов и планшетов, которые могут вызвать бессонницу. Рекомендуется выбирать легкие и приятные произведения, такие как приключения, сказки и романтические рассказы, пишет NEWS.ru.
Чтение книг способствует творческой активности и помогает заснуть, а также замещает стрессы и тревожные события, что может снизить вероятность ночных кошмаров. Советуется читать книги частями, чтобы чтение не заменило полноценный сон.