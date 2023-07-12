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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Перед сном лучше читать приключения, сказки и романтику

12 июля 2023, 11:02
По мнению Александра Кононова, специалиста в области психологического консультирования, перед сном лучше читать бумажные книги или специальные устройства с технологией E-Ink, которые имитируют лист бумаги.

Это поможет избежать негативного воздействия излучений от экранов смартфонов и планшетов, которые могут вызвать бессонницу. Рекомендуется выбирать легкие и приятные произведения, такие как приключения, сказки и романтические рассказы, пишет NEWS.ru.

Чтение книг способствует творческой активности и помогает заснуть, а также замещает стрессы и тревожные события, что может снизить вероятность ночных кошмаров. Советуется читать книги частями, чтобы чтение не заменило полноценный сон.

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