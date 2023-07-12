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Введен режим ЧС: крупный пожар в Башкирии распространяется в сторону деревень

12 июля 2023, 03:58
Фото: МЧС РБ

В районе Башкирии введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара

Речь идеи о лесном пожаре в Белорецком районе, с которым спасатели борются с конца прошлой недели. За сутки площадь очага увеличилась до 320 га, сообщили в МЧС РБ.

Стало известно, что лесной пожар в Белорецком районе начал активно распространяться в направлении деревень Азангулово и Катарыш, от очага населенные пункты находятся в 7 и 5 километрах соответственно. В МЧС РБ причиной этого называют усиление ветра до 25 м/с.

Так, в течение суток площадь пожара увеличилась до 320 га и локально он перешел в верховой.

— Пожар удалось удержать и не допустить его распространения на населённые пункты. — заверили в министерстве.

Для защиты деревень из Уфы выехал второй эшелон аэромобильной группировки в количестве 34 человек и 3 единиц техники. В тушении принимают участие группировки Минлесхоза, муниципального района и Госкомитета РБ по ЧС.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в свою очередь сообщил, что из-за пожара в Узянском лесничестве в муниципалитете был введен режим чрезвычайного положения.

— Опашка обновляется. Произведено наращивание сил и средств, задействованных в тушении. Держу ситуацию на личном контроле, — добавил Иванюта

Напомним, что пожар начался в конце прошлой недели. Тогда же спасатели сообщали об угрозе распространение огня на село Узян. В понедельник, 10 июля, угроза была снята, на тот момент площадь очага составляла 40 га, уже во вторник, 11 июля, она увеличилась до 82 га.

К тушению за эти дни были привлечены 49 человек, бульдозеры, тракторы и вертолет.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Лесной пожар#Пожар#Лесные пожары#Пожарно-спасательная часть#Лето#Общество#Происшествия
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