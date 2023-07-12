Введен режим ЧС: крупный пожар в Башкирии распространяется в сторону деревень

Напомним, что пожар начался в конце прошлой недели. Тогда же спасатели сообщали об угрозе распространение огня на село Узян. В понедельник, 10 июля, угроза была снята, на тот момент площадь очага составляла 40 га, уже во вторник, 11 июля, она увеличилась до 82 га.