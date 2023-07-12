Введен режим ЧС: крупный пожар в Башкирии распространяется в сторону деревень

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Стало известно, что лесной пожар в Белорецком районе начал активно распространяться в направлении деревень Азангулово и Катарыш, от очага населенные пункты находятся в 7 и 5 километрах соответственно. В МЧС РБ причиной этого называют усиление ветра до 25 м/с.
Так, в течение суток площадь пожара увеличилась до 320 га и локально он перешел в верховой.
— Пожар удалось удержать и не допустить его распространения на населённые пункты. — заверили в министерстве.
Для защиты деревень из Уфы выехал второй эшелон аэромобильной группировки в количестве 34 человек и 3 единиц техники. В тушении принимают участие группировки Минлесхоза, муниципального района и Госкомитета РБ по ЧС.
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в свою очередь сообщил, что из-за пожара в Узянском лесничестве в муниципалитете был введен режим чрезвычайного положения.
— Опашка обновляется. Произведено наращивание сил и средств, задействованных в тушении. Держу ситуацию на личном контроле, — добавил Иванюта
Напомним, что пожар начался в конце прошлой недели. Тогда же спасатели сообщали об угрозе распространение огня на село Узян. В понедельник, 10 июля, угроза была снята, на тот момент площадь очага составляла 40 га, уже во вторник, 11 июля, она увеличилась до 82 га.
К тушению за эти дни были привлечены 49 человек, бульдозеры, тракторы и вертолет.