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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Нутрициолог Любовь Андреева рассказала о вреде фруктов для зубов

12 июля 2023, 12:39
Специалист по питанию Любовь Андреева поделилась информацией о том, когда фрукты могут быть вредными для здоровья зубов.

По словам эксперта, людям, страдающим диабетом или имеющим проблемы с поджелудочной железой, нужно быть более осторожными при употреблении фруктов из-за содержания в них фруктозы, пишет RT.

Специалист отмечает, что, кислота, присутствующая во фруктах, также может причинить вред зубной эмали. Например, чрезмерное потребление цитрусовых (апельсинов, лимонов) вызывает разрушение эмали.

Андреева рекомендует выбирать свежие и качественные фрукты, чтобы не нанести вред своему организму.

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