Нутрициолог Любовь Андреева рассказала о вреде фруктов для зубов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По словам эксперта, людям, страдающим диабетом или имеющим проблемы с поджелудочной железой, нужно быть более осторожными при употреблении фруктов из-за содержания в них фруктозы, пишет RT.
Специалист отмечает, что, кислота, присутствующая во фруктах, также может причинить вред зубной эмали. Например, чрезмерное потребление цитрусовых (апельсинов, лимонов) вызывает разрушение эмали.
Андреева рекомендует выбирать свежие и качественные фрукты, чтобы не нанести вред своему организму.