Неосторожные прыжки в воду могут привести к травмам позвоночника

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Представители ведомства уточнили, что такие травмы могут произойти как на оборудованных пляжах, так и на дикой природе. При этом около 80% случаев повреждений связаны с употреблением алкоголя во время отдыха на воде, пишет RT.
Эксперты также подчеркнули, что травмирование может произойти по причине простой неосторожности: если человек ныряет в воду головой вниз и сталкивается с дном, это может вызвать перелом шейного отдела позвоночника.
Отдыхающим следует осознавать серьезность последствий таких травм: они могут привести к параличу, повреждению спинного мозга, нарушению функций органов тазовой области и проблемам с дыханием.