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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Неосторожные прыжки в воду могут привести к травмам позвоночника

12 июля 2023, 12:36
При неосторожных прыжках в воду есть вероятность получения травм позвоночника. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Самарской области.

Представители ведомства уточнили, что такие травмы могут произойти как на оборудованных пляжах, так и на дикой природе. При этом около 80% случаев повреждений связаны с употреблением алкоголя во время отдыха на воде, пишет RT.

Эксперты также подчеркнули, что травмирование может произойти по причине простой неосторожности: если человек ныряет в воду головой вниз и сталкивается с дном, это может вызвать перелом шейного отдела позвоночника.

Отдыхающим следует осознавать серьезность последствий таких травм: они могут привести к параличу, повреждению спинного мозга, нарушению функций органов тазовой области и проблемам с дыханием.

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