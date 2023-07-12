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Published Сегодня, 07:04

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На Уфу надвигается ливень

12 июля 2023, 07:04
Фото: 1MI
Дождевые тучи двигаются в сторону Уфы, следует из данных сервиса Яндекс. Погода

Погода в Уфе с сегодняшнего дня стала заметно прохладнее. Однако, как и прогнозировалось ранее, вместе с похолоданием в город придут осадки. Так, по данным интерактивной карты сервиса Яндекс. Погода на Уфу в данный момент надвигается ливень, которой, согласно прогнозу, продлится до обеда. Так, уже сейчас дождь идет в Демском районе города.

Напомним, что до этого в течение двух дней в Уфе была аномальная жара. Так, 10 июля был зарегистрирован абсолютный температурный рекорд. В частности, на станция Уфа-Дема зафиксировали температурный максимум, который составил +39,4 градуса. В последний раз приближенная к значению температура воздуха была отмечена в 2020 году, когда столбики термометра показывали +35 градусов.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Аномальная жара#Жара#Погода#Город#Дожди и грозы#Дождь#Азамат Нухов
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