На Уфу надвигается ливень

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Погода в Уфе с сегодняшнего дня стала заметно прохладнее. Однако, как и прогнозировалось ранее, вместе с похолоданием в город придут осадки. Так, по данным интерактивной карты сервиса Яндекс. Погода на Уфу в данный момент надвигается ливень, которой, согласно прогнозу, продлится до обеда. Так, уже сейчас дождь идет в Демском районе города.
Напомним, что до этого в течение двух дней в Уфе была аномальная жара. Так, 10 июля был зарегистрирован абсолютный температурный рекорд. В частности, на станция Уфа-Дема зафиксировали температурный максимум, который составил +39,4 градуса. В последний раз приближенная к значению температура воздуха была отмечена в 2020 году, когда столбики термометра показывали +35 градусов.