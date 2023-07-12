На Уфу надвигается ливень

Напомним, что до этого в течение двух дней в Уфе была аномальная жара. Так, 10 июля был зарегистрирован абсолютный температурный рекорд. В частности, на станция Уфа-Дема зафиксировали температурный максимум, который составил +39,4 градуса. В последний раз приближенная к значению температура воздуха была отмечена в 2020 году, когда столбики термометра показывали +35 градусов.