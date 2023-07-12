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МВД раскрыло причину массовой драки в деревне в Башкирии

12 июля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Правоохранители занимаются выявлением всех деталей инцидента, в ходе которого ранее группа неизвестных мужчин атаковала автомобиль в Илишевском районе республики

Ранее Mkset сообщал о конфликте, возникшем в селе Верхнеяркеево между группой молодых людей и водителем дорогой иномарки. На кадрах, распространившемся в соцсетях, видно, как молодые люди пытаются залезть на машину и наносят по ней удары руками и ногами.

В пресс-службе МВД по РБ корреспонденту Mkset сообщили, что по данному факту была проведена проверка, в ходе которой удалось остановить личность владельца авто.

— По данному происшествию в полицию сообщений не поступало. Факт выявлен в ходе мониторинга сети интернет. Проведена проверка, установлен водитель иномарки. По предварительным данным, между ним и несколькими местными жителями произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Водитель данной автомашины от каких-либо претензий отказался. Проверка продолжается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов
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