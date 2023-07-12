МВД раскрыло причину массовой драки в деревне в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о конфликте, возникшем в селе Верхнеяркеево между группой молодых людей и водителем дорогой иномарки. На кадрах, распространившемся в соцсетях, видно, как молодые люди пытаются залезть на машину и наносят по ней удары руками и ногами.