МВД раскрыло причину массовой драки в деревне в Башкирии

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Ранее Mkset сообщал о конфликте, возникшем в селе Верхнеяркеево между группой молодых людей и водителем дорогой иномарки. На кадрах, распространившемся в соцсетях, видно, как молодые люди пытаются залезть на машину и наносят по ней удары руками и ногами.
В пресс-службе МВД по РБ корреспонденту Mkset сообщили, что по данному факту была проведена проверка, в ходе которой удалось остановить личность владельца авто.
— По данному происшествию в полицию сообщений не поступало. Факт выявлен в ходе мониторинга сети интернет. Проведена проверка, установлен водитель иномарки. По предварительным данным, между ним и несколькими местными жителями произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений. Водитель данной автомашины от каких-либо претензий отказался. Проверка продолжается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.