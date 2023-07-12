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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

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Мэр Уфы рассказал о ходе ремонта Затонского моста

12 июля 2023, 11:25
Фото: Ратмир Мавлиев // telegram
На ремонт Затонский мост закрыт сегодня, 12 июля. На мосту будут заменять асфальтовое покрытие и наносить разметку.

Мэр Уфы Ртамир Мавлиев показал ход работы ремонта Затонского моста. Фотографии с объекта чиновник опубликовал в своих социальных сетях.

Фото: Ратмир Мавлиев // telegram

Отмечается, что сегодня рабочие приступили к фрезерованию старого покрытия. После чего начнется устройство нового асфальта и нанесение разметки из термопластика. Завершить эти работы мэр пообещал до конца июля.

Фото: Ратмир Мавлиев // telegram

Жителям микрорайона напоминают, что в период ремонтных работ движение будет перекрывать по одной полосе.

#Элина Сайфранова#Город#Новости Уфы#Дороги#Ремонт дорог#Дорога#Дорожный ремонт#Закрытие дорог#Ремонт дорог в Уфе
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