Мэр Уфы рассказал о ходе ремонта Затонского моста

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Мэр Уфы Ртамир Мавлиев показал ход работы ремонта Затонского моста. Фотографии с объекта чиновник опубликовал в своих социальных сетях.
Отмечается, что сегодня рабочие приступили к фрезерованию старого покрытия. После чего начнется устройство нового асфальта и нанесение разметки из термопластика. Завершить эти работы мэр пообещал до конца июля.
Жителям микрорайона напоминают, что в период ремонтных работ движение будет перекрывать по одной полосе.