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Массовые проверки маршруток начнутся в Уфе

12 июля 2023, 11:33
Фото: 1MI

В Уфе 13 июля начнутся массовые проверки общественного транспорта

О начале массовых проверок общественного транспорта сообщил глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Завтра, 13 июля, на дорогах Уфы начнутся сплошные проверки пассажирского транспорта. По информации главы ГИБДД РБ Владимира Севастьянова, особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять техническому состоянию транспорта и соответствию его установленным требованиям, а также соблюдению норм перевозки пассажиров.

Без внимания не оставят и водителей автобусов. В частности, проверят соблюдение ими режима труда и отдыха и прохождение предрейсового медосмотра.

#Новости Уфы#Элина Сайфранова#Проверки водителей#Массовые проверки#Проверки на дорогах#ГИБДД#Общественный транспорт
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