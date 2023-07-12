Массовые проверки маршруток начнутся в Уфе

Завтра, 13 июля, на дорогах Уфы начнутся сплошные проверки пассажирского транспорта. По информации главы ГИБДД РБ Владимира Севастьянова, особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять техническому состоянию транспорта и соответствию его установленным требованиям, а также соблюдению норм перевозки пассажиров.