Массовые проверки маршруток начнутся в Уфе

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Завтра, 13 июля, на дорогах Уфы начнутся сплошные проверки пассажирского транспорта. По информации главы ГИБДД РБ Владимира Севастьянова, особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять техническому состоянию транспорта и соответствию его установленным требованиям, а также соблюдению норм перевозки пассажиров.
Без внимания не оставят и водителей автобусов. В частности, проверят соблюдение ими режима труда и отдыха и прохождение предрейсового медосмотра.