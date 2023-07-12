«Лучше бы ты сдох»: Набиев разоткровенничался в годовщину обрушения казармы в Омске

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В годовщину обрушения казармы в Омске Рустам Набиев в своих сетях не смог сдержать слез и рассказал о «синдроме выжившего».
— В последнее время у меня начинает просыпаться чувство вины, что я смог выжить, а 24 человека нет. Что я здесь, а они там. Сегодня раз 5 меня накрывало, слезы сами по себе текут, — написал Рустам Набиев в своем телеграм-канале.
В тяжелый день Набиев вспоминает слова родителей, чьи сыновья погибли в завалах, и которые после писали ему: «Лучше бы ты (я) там сдох».
Мужчина отмечает, что за эти слова он никого не осуждает, однако возражает, что он сам в этой трагедии за него все решили «высшие силы». От этого, как признается блогер, легче ему не становится.
Напомним, что казарма в Омске обрушилась 12 июля 2015 года. Под завалами погибли 23 срочника, еще один солдат скончался в Омской областной клинической больнице. Различные травмы получили 19 солдат. В Следственном комитете РФ выяснили, что произошедшее стало возможным из-за многочисленных нарушений при ремонте со стороны заказчика, генподрядчика и исполнителей работ.
В 2022 году суд приговорил экс-заместителя командира войсковой части по тылу полковника Владислава Пархоменко к 10 годам строгого режима и штрафу в 6 миллионов рублей, экс-руководитель проекта «РемЭксСтрой» Дмитрий Баязов получил 7 лет общего режима и штраф 250 тысяч рублей, директор компании Александр Дорофеев — 8 лет общего режима и штраф 300 тысяч рублей. Еще 5 лет условно и 150 тысяч рублей получил экс-замруководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьяна. Старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора РУЗКС ЦВО Евгения Криворучко приговорили к 5 годам колонии, однако из-за истечения срока давности привлечения к ответственности он был освобожден.