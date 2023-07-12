«Лучше бы ты сдох»: Набиев разоткровенничался в годовщину обрушения казармы в Омске

В 2022 году суд приговорил экс-заместителя командира войсковой части по тылу полковника Владислава Пархоменко к 10 годам строгого режима и штрафу в 6 миллионов рублей, экс-руководитель проекта «РемЭксСтрой» Дмитрий Баязов получил 7 лет общего режима и штраф 250 тысяч рублей, директор компании Александр Дорофеев — 8 лет общего режима и штраф 300 тысяч рублей. Еще 5 лет условно и 150 тысяч рублей получил экс-замруководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьяна. Старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора РУЗКС ЦВО Евгения Криворучко приговорили к 5 годам колонии, однако из-за истечения срока давности привлечения к ответственности он был освобожден.