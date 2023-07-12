Как работает мобильный интернет в пробках на дорогах Уфы

— Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть трафика, и мы планомерно расширяем LTE-покрытие в республике, проводим многочисленные точечные улучшения, а также запускаем актуальные технологии, например, в регионе уже работают сервисы VoLTE и VoWiFi. При этом в нашем фокусе уже несколько лет остается стабильность и надежность связи в городских локациях — на популярных трафиковых улицах, дорогах с большим потоком машин, деловых центрах. Это особенно важно, учитывая, что сегодня жители все чаще используют интернет в движении — по дороге на работу или учебу, передвигаясь по городу днем и возвращаясь вечером домой. И результаты исследования «Телеком Дейли» доказывают, что наша сеть выдерживает даже серьезные нагрузки, когда сразу большое количество клиентов одновременно выходят в интернет, что обычно и происходит в часы пик. Мы продолжим развивать нашу связь в республике, чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться интернет-сервисами, сохраняя свою мобильность, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.