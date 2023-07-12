Как избежать инфекций на переполненных курортах: советы врача-терапевта

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По мнению Лапы, любое скопление людей всегда представляет риск для появления кишечных инфекций.
«В море ли мы, на воздухе — не важно, ведь многие вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путём. А скопление людей всегда приводит к росту риска заболеваний», — объяснила она.
Важно утром и вечером промывать и полоскать нос и горло с помощью соленой воды. Профилактика играет ключевую роль. Также следует принимать душ после возвращения в гостиницу с пляжа, сообщила медик.
Кроме того, чтобы избежать заражений, не рекомендуется глотать морскую воду. Также необходимо следить за тем, как и кто готовит пищу на курортах. Для большего спокойствия в отпуск стоит взять с собой сорбенты (например, «Лактофильтрум»), пробиотики (например, «Энтерол»), а также аспирин и парацетамол.
«В остальном помогут солнце и чистая вода», — резюмировала Лапа.