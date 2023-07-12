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Updated Сегодня, 12:05

Как избежать инфекций на переполненных курортах: советы врача-терапевта

12 июля 2023, 12:00
Врач Людмила Лапа в интервью RT рассказала о правилах, которых стоит придерживаться отдыхающим на переполненных курортах, чтобы избежать заражений, а также о необходимых лекарствах, которые следует иметь в дорожной аптечке, чтобы снизить возможные последствия «пляжных» заболеваний.

По мнению Лапы, любое скопление людей всегда представляет риск для появления кишечных инфекций.

«В море ли мы, на воздухе — не важно, ведь многие вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путём. А скопление людей всегда приводит к росту риска заболеваний», — объяснила она.

Важно утром и вечером промывать и полоскать нос и горло с помощью соленой воды. Профилактика играет ключевую роль. Также следует принимать душ после возвращения в гостиницу с пляжа, сообщила медик.

Кроме того, чтобы избежать заражений, не рекомендуется глотать морскую воду. Также необходимо следить за тем, как и кто готовит пищу на курортах. Для большего спокойствия в отпуск стоит взять с собой сорбенты (например, «Лактофильтрум»), пробиотики (например, «Энтерол»), а также аспирин и парацетамол.

«В остальном помогут солнце и чистая вода», — резюмировала Лапа.

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