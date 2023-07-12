Как избежать инфекций на переполненных курортах: советы врача-терапевта

Кроме того, чтобы избежать заражений, не рекомендуется глотать морскую воду. Также необходимо следить за тем, как и кто готовит пищу на курортах. Для большего спокойствия в отпуск стоит взять с собой сорбенты (например, «Лактофильтрум»), пробиотики (например, «Энтерол»), а также аспирин и парацетамол.