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Известно местоположение годовалого мальчика, похищенного его отцом из Уфы

12 июля 2023, 12:12
Фото: 1MI

По факту похищения годовалого ребенка в Уфе на его отца возбудили уголовное дело

Информацию о том, что ребенка скоро должны найти, сообщил адвокат Роман Петров.
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Дети

Годовалого мальчика, 4 июля пропавшего с детской площадки в Уфе, обнаружили в Крыму волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщил адвокат из Уфы Роман Петров, который помогает матери Тихона Степаненко, обвинившей бывшего мужа в похищении их сына. Известно стало и о том, что возбуждено дело по части 2 пункту «д» статьи УК РФ 126 (похищение лица, не достигшего 18-летнего возраста, если виновный достоверно знал о несовершеннолетии потерпевшего).

Роман Петров рассказал, что оперативно-розыскные мероприятия идут активно и все надеются, что уже скоро ребенок будет передан матери, а похититель задержан.

7 июля волонтеры отряда «Лиза Алерт» разместили видеообращение матери малыша, которая обратилась к отцу ребенка и слезно просила его вернуть.

— Я прошу тебя одуматься и вернуть ребенка, малышу всего один год, он находится на грудном вскармливании, он должен находиться с мамой, его психика может быть травмирована. Я прошу всех, кто может повлиять на содействие по возвращению моего ребенка, откликнуться, — со слезами умоляла женщина.

Ранее женщина сообщала о семейном насилии со стороны супруга, сбежала от побоев и нападок в родную Уфу, но он нашел ее и сына.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Башкортостан#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии#Дети
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