Известно местоположение годовалого мальчика, похищенного его отцом из Уфы

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Годовалого мальчика, 4 июля пропавшего с детской площадки в Уфе, обнаружили в Крыму волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщил адвокат из Уфы Роман Петров, который помогает матери Тихона Степаненко, обвинившей бывшего мужа в похищении их сына. Известно стало и о том, что возбуждено дело по части 2 пункту «д» статьи УК РФ 126 (похищение лица, не достигшего 18-летнего возраста, если виновный достоверно знал о несовершеннолетии потерпевшего).
Роман Петров рассказал, что оперативно-розыскные мероприятия идут активно и все надеются, что уже скоро ребенок будет передан матери, а похититель задержан.
7 июля волонтеры отряда «Лиза Алерт» разместили видеообращение матери малыша, которая обратилась к отцу ребенка и слезно просила его вернуть.
— Я прошу тебя одуматься и вернуть ребенка, малышу всего один год, он находится на грудном вскармливании, он должен находиться с мамой, его психика может быть травмирована. Я прошу всех, кто может повлиять на содействие по возвращению моего ребенка, откликнуться, — со слезами умоляла женщина.
Ранее женщина сообщала о семейном насилии со стороны супруга, сбежала от побоев и нападок в родную Уфу, но он нашел ее и сына.