Известно местоположение годовалого мальчика, похищенного его отцом из Уфы

Годовалого мальчика, 4 июля пропавшего с детской площадки в Уфе, обнаружили в Крыму волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщил адвокат из Уфы Роман Петров, который помогает матери Тихона Степаненко, обвинившей бывшего мужа в похищении их сына. Известно стало и о том, что возбуждено дело по части 2 пункту «д» статьи УК РФ 126 (похищение лица, не достигшего 18-летнего возраста, если виновный достоверно знал о несовершеннолетии потерпевшего).