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Известно кто будет содержать в порядке Советскую площадь весь сезон за 8 млн рублей

12 июля 2023, 11:57
Фото: mkset.ru

Фонтан на Советской площади весь сезон в Уфе за 8 млн рублей будет обслуживать ИП

Аукцион выиграл предприниматель, который занимается и другими фонтанами столицы, результаты размещены на сайте госзакупок.

Подведены итоги конкурса по поиску подрядчика, который сможет соблюдать фонтан в должном техническом состоянии, а также законсервировать его после сезона на зиму. Победителем аукциона по его максимальной стоимости стал индивидуальный предприниматель Рамиль Ибрагимов.

Две неуказанные компании предлагали в заявке дисконт, однако получил его Ибрагимов, как и еще три госконтракта на 26,85 миллионов рублей., в том числе с уфимским «Горзеленхозом» и хозуправлением, по которым они и занимается содержанием .

Контракт заключен до конца ноября 2023 года. Предприниматель ежедневно будет проводить уборку в насосной станции, контролировать работу насосов, клапанов регулировки подъема струй, светомузыкального оборудования, раз в неделю промывать осветительные приборы.

Сколько стоит обслуживание фонтана на Советской площади в Уфе и консервация на зиму
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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