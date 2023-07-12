Известно кто будет содержать в порядке Советскую площадь весь сезон за 8 млн рублей

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Подведены итоги конкурса по поиску подрядчика, который сможет соблюдать фонтан в должном техническом состоянии, а также законсервировать его после сезона на зиму. Победителем аукциона по его максимальной стоимости стал индивидуальный предприниматель Рамиль Ибрагимов.
Две неуказанные компании предлагали в заявке дисконт, однако получил его Ибрагимов, как и еще три госконтракта на 26,85 миллионов рублей., в том числе с уфимским «Горзеленхозом» и хозуправлением, по которым они и занимается содержанием .
Контракт заключен до конца ноября 2023 года. Предприниматель ежедневно будет проводить уборку в насосной станции, контролировать работу насосов, клапанов регулировки подъема струй, светомузыкального оборудования, раз в неделю промывать осветительные приборы.