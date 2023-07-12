Изучение иностранных языков способствует росту гиппокампа

«Можно выбрать английский и общаться с людьми со всего мира, испанский позволяет погрузиться в богатую культуру Латинской Америки и Испании. А китайский открывает двери в одну из ведущих экономических и торговых держав мира. В любом случае — это увлекательный и обогащающий процесс, который расширяет горизонты, улучшает мозговую активность и сохраняет вашу молодость», — отметила преподаватель.