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Губернатор Подмосковья сообщил о запуске высокотехнологичного производства в Дубне

12 июля 2023, 11:05
Фото: Константин Семенец
В Подмосковье откроют завод по выпуску печатных плат. Часть производства уже запустили. На объекте работает цех поверхностного монтажа, а также осуществляется конвейерная сборка. Предприятие «Ядро Фаб Дубна» занимается реализацией этого проекта.

Уточним, что данная компания входит в состав «ИКС Холдинг».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил объект, чтобы проверить, как продвигается строительство и осуществляется запуск производства. Главу региона сопровождал Игорь Щеголев, полпред президента России в Центральном федеральном округе, пишет издание mosregtoday.ru.

Воробьев рассказал, что новое подмосковное промпредприятие будет производить серверы системы хранения данных. Также в цехах завода будут изготавливать оборудование радиодоступа для сетей сотовой связи, клиентские системы и планшеты. На заводе будет запущен полный цикл производства всей этой продукции. Губернатор области рассказал, что объект начали строить в конце 2021 года. Вторую очередь производства запустят в ноябре этого года, а спустя еще два месяца промышленное предприятие сможет работать на полную мощность.

На производстве будут выполняться все технологические процессы — от гальваники до печати плат. В качестве важного момента Андрей Воробьев указал ведение собственных разработок. Например, для собранного на заводе первого планшета KVADRA-T специалисты завода создали операционную систему KVADRA OS.

На предприятии полного цикла будет выпускаться вычислительная техника, включая сервера, системы хранения данных, персональные устройства, и радиоэлектронная продукция — оборудование сети радиодоступа для мобильных операторов связи. Отметим, что в реализацию проекта будет вложено 8 миллиардов 300 миллионов рублей.

Как отметил Игорь Щеголев, промпредприятие в значительной мере сформировано бывшими сотрудниками отечественных и зарубежных компаний. У них есть собственные центры разработки, где активная молодежь трудится над созданием продукции будущего.

Примерно триста рабочих мест появилось в регионе благодаря реализации проекта. Когда производство запустят полностью, то есть к концу года, в области появится еще столько же вакансий. Помимо этого, на территории области промпредприятие с 2018 года выпускает все линейки продукции на производственной площадке в Люберцах, которая называется «Ядро Фаб Малаховка».

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