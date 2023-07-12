Губернатор Подмосковья сообщил о запуске высокотехнологичного производства в Дубне

Воробьев рассказал, что новое подмосковное промпредприятие будет производить серверы системы хранения данных. Также в цехах завода будут изготавливать оборудование радиодоступа для сетей сотовой связи, клиентские системы и планшеты. На заводе будет запущен полный цикл производства всей этой продукции. Губернатор области рассказал, что объект начали строить в конце 2021 года. Вторую очередь производства запустят в ноябре этого года, а спустя еще два месяца промышленное предприятие сможет работать на полную мощность.