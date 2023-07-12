Губернатор Подмосковья сообщил о запуске высокотехнологичного производства в Дубне

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Уточним, что данная компания входит в состав «ИКС Холдинг».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил объект, чтобы проверить, как продвигается строительство и осуществляется запуск производства. Главу региона сопровождал Игорь Щеголев, полпред президента России в Центральном федеральном округе, пишет издание mosregtoday.ru.
Воробьев рассказал, что новое подмосковное промпредприятие будет производить серверы системы хранения данных. Также в цехах завода будут изготавливать оборудование радиодоступа для сетей сотовой связи, клиентские системы и планшеты. На заводе будет запущен полный цикл производства всей этой продукции. Губернатор области рассказал, что объект начали строить в конце 2021 года. Вторую очередь производства запустят в ноябре этого года, а спустя еще два месяца промышленное предприятие сможет работать на полную мощность.
На производстве будут выполняться все технологические процессы — от гальваники до печати плат. В качестве важного момента Андрей Воробьев указал ведение собственных разработок. Например, для собранного на заводе первого планшета KVADRA-T специалисты завода создали операционную систему KVADRA OS.
На предприятии полного цикла будет выпускаться вычислительная техника, включая сервера, системы хранения данных, персональные устройства, и радиоэлектронная продукция — оборудование сети радиодоступа для мобильных операторов связи. Отметим, что в реализацию проекта будет вложено 8 миллиардов 300 миллионов рублей.
Как отметил Игорь Щеголев, промпредприятие в значительной мере сформировано бывшими сотрудниками отечественных и зарубежных компаний. У них есть собственные центры разработки, где активная молодежь трудится над созданием продукции будущего.
Примерно триста рабочих мест появилось в регионе благодаря реализации проекта. Когда производство запустят полностью, то есть к концу года, в области появится еще столько же вакансий. Помимо этого, на территории области промпредприятие с 2018 года выпускает все линейки продукции на производственной площадке в Люберцах, которая называется «Ядро Фаб Малаховка».