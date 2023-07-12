ГК «Жилой Квартал» предлагает услугу Trade-in на недвижимость

— Услугой Trade-in от застройщика могут воспользоваться те, у кого уже есть недвижимость, но хочется расширить жилплощадь или переехать в более комфортабельное жильё в новом доме. Сегодня застройщики предлагают следующие варианты услуги Trade-in. Первый — это, классический вариант, как у автодилеров, когда застройщик сам выкупает у вас недвижимость. Основное преимущество этого варианта сделка по продаже проходит быстро, но этот плюс перечёркивается тем, что недвижимость выкупается с дисконтом 15-30% от рыночной стоимости, что составляет внушительную разницу не в пользу покупателя. Второй вариант — который предлагает ГК «Жилой Квартал» — это помощь квалифицированных менеджеров в продаже вашей недвижимости. Конечно, этот вариант занимает немного больше времени, но зато ваша недвижимость продаётся по рыночной стоимости, кроме того, мы берём на себя расходы на рекламу вашей квартиры и оказываем полное юридическое сопровождение.