ГК «Жилой Квартал» предлагает услугу Trade-in на недвижимость

Posted Вчера, 13:18
Published Вчера, 13:18
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Поэтому нет ничего странного в том, что Trade-in не только быстро прижился в сфере недвижимости, но и стал очень популярным. По словам экспертов на сегодняшний день более 50% сделок по покупке новой недвижимости проводится с использованием услуги Trade-in.
Правда в отличии от автомобильной схемы, приехал в салон на старом автомобиле, а выехал на новом, Trade-in в сфере недвижимости чуть посложнее. Разобраться в том, что это за услуга, какие варианты бывают и как ей воспользоваться нам рассказала коммерческий директор одного из крупнейших застройщиков загородной недвижимости в РБ ГК «Жилой Квартал», Лира Ахметова:
— Услугой Trade-in от застройщика могут воспользоваться те, у кого уже есть недвижимость, но хочется расширить жилплощадь или переехать в более комфортабельное жильё в новом доме. Сегодня застройщики предлагают следующие варианты услуги Trade-in. Первый — это, классический вариант, как у автодилеров, когда застройщик сам выкупает у вас недвижимость. Основное преимущество этого варианта сделка по продаже проходит быстро, но этот плюс перечёркивается тем, что недвижимость выкупается с дисконтом 15-30% от рыночной стоимости, что составляет внушительную разницу не в пользу покупателя. Второй вариант — который предлагает ГК «Жилой Квартал» — это помощь квалифицированных менеджеров в продаже вашей недвижимости. Конечно, этот вариант занимает немного больше времени, но зато ваша недвижимость продаётся по рыночной стоимости, кроме того, мы берём на себя расходы на рекламу вашей квартиры и оказываем полное юридическое сопровождение.
Кроме того, как рассказала Лира Ахметова, если вы покупаете квартиру в строящемся доме, или заказываете строительство коттеджа, то вы можете вначале оформить покупку в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, а после вашего новоселья специалисты продадут вашу квартиру, и вы сможете полностью или частично закрыть свой ипотечный кредит.
Самое главное, что воспользоваться услугой очень просто. Для этого вам нужно сделать всего несколько шагов:
Всё, с этого момента все вопросы по продаже вашей недвижимости решают сотрудники ГК «Жилой Квартал».
— Очень многим для того, чтобы улучшить жилищные условия необходимо продать квартиру, и большинство откладывают решение этого вопроса до последнего, так как боятся проблем, возникающих при продаже недвижимости. Именно поэтому наши клиенты абсолютно бесплатно[1] могут воспользоваться услугой Trade in и без проблем поменять своё жильё на новое. Важно отметить, что, вы можете купить любую недвижимость, которую строит наша компания: квартиры в строящихся и в готовых домах жилых комплексов «Зубово Life Garden», «Михайловка Green Place» и «Сапфир», а также таунхаусы и коттеджи в посёлках «Гудвилл Парк», «Зубово Life 3» и «Михайловка Green 2». Кроме того, вместе с услугой Trade in вы можете использовать жилищные сертификаты, материнский капитал и ипотеку.
Итак, эта услуга не только помогает избавиться от проблем и нервотрёпки связанных с продажей квартиры, но и помогает экономить. Если и вы давно хотите переехать в более просторное и комфортабельное жильё, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in от ГК «Жилой Квартал». Узнать больше о проектах компании и услуге Trade-in вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Сапфир», ул. Комсомольская, 8, ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
[1] Предложение не является публичной офертой. Услуга предоставляется бесплатно только при условии покупки нового жилья у ГК «Жилой Квартал».
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