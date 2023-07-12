mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Изображение материала

Гигантская рыба пыталась утащить подростка на дно водоема в Башкирии

12 июля 2023, 09:56
Фото: Подслушано в Месягутово

В Башкирии гигантский сом схватил 17-летнего парня за ногу и едва не утащил на дно

История из фильма ужасов разыгралась на пляже деревни Абдуллино, сообщают очевидцы в соцсетях 12 июля.

В Башкирии едва не произошла трагедия на воде, однако жертва тут пострадала не просто от воды, а от огромной рыбы. На глубине 17-летнего парня на ногу схватил сом и стал тянуть на дно. Парень к счастью смог отбиться от нападения и спасся. У вышедшего из воды подростка на ноге остались следы зубов. Встреча с монстром произошла на реке Ай в деревне Абдуллино.

— Хорошо парень здоровый, выдернул ногу. Народу много, лодки моторные ездят, видимо потревожили, будьте осторожны! — предупредил дядя пострадавшего подростка.

Напомним, после аномальной жары река Белая в Уфе обмелела до критически низких значений и это может привести к гибели рыбы. В ближайшее время по прогнозам синоптиков ситуация не будет меняться.

Трагедия в Уфе: Мужчина утонул в опасном водоеме
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#Аномальная жара#Лето#Летний оздоровительный отдых#Жара#18+
Подпишитесь
Проехалась и сразу на мойку: как выглядит дорога к озеру в Уфе, где будет вип-отдых
Сегодня, 11:23
«По наихудшему сценарию»: власти раскрыли правду о крупном лесном пожаре в Башкирии
Сегодня, 08:35
МВД раскрыло причину массовой драки в деревне в Башкирии
Сегодня, 10:12
«Лучше бы ты сдох»: Набиев разоткровенничался в годовщину обрушения казармы в Омске
Сегодня, 09:08
На Уфу надвигается ливень
Сегодня, 07:04
Введен режим ЧС: крупный пожар в Башкирии распространяется в сторону деревень
Сегодня, 03:58