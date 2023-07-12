Гигантская рыба пыталась утащить подростка на дно водоема в Башкирии

В Башкирии едва не произошла трагедия на воде, однако жертва тут пострадала не просто от воды, а от огромной рыбы. На глубине 17-летнего парня на ногу схватил сом и стал тянуть на дно. Парень к счастью смог отбиться от нападения и спасся. У вышедшего из воды подростка на ноге остались следы зубов. Встреча с монстром произошла на реке Ай в деревне Абдуллино.