Гигантская рыба пыталась утащить подростка на дно водоема в Башкирии

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Башкирии едва не произошла трагедия на воде, однако жертва тут пострадала не просто от воды, а от огромной рыбы. На глубине 17-летнего парня на ногу схватил сом и стал тянуть на дно. Парень к счастью смог отбиться от нападения и спасся. У вышедшего из воды подростка на ноге остались следы зубов. Встреча с монстром произошла на реке Ай в деревне Абдуллино.
— Хорошо парень здоровый, выдернул ногу. Народу много, лодки моторные ездят, видимо потревожили, будьте осторожны! — предупредил дядя пострадавшего подростка.
Напомним, после аномальной жары река Белая в Уфе обмелела до критически низких значений и это может привести к гибели рыбы. В ближайшее время по прогнозам синоптиков ситуация не будет меняться.