Двухэтажки в центре Уфы снесут и заменят небоскребами от 20 до 26 этажей

В самом центре Уфы, в квартале ограниченном улицами Владивостокской, Джалиля Киекбаева. 8 марта и Революционной, в скором времени снесут двухэтажки 60-х годов постройки и застроят его высотками от 20 до 26 этажей. При этом девятиэтажные дома из указанного квартала никуда не денутся, также как и соцобъекты, торгово-офисный центр и химчистка «Галия», знакомая многим уфимцам. Также в квартале должна появиться школа на 1100 мест и два детских сада на 340 мест каждый, а также детская поликлиника.