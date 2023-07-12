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Двухэтажки в центре Уфы снесут и заменят небоскребами от 20 до 26 этажей

12 июля 2023, 15:33
Фото: 1MI

Мэр Уфы утвердил проект планировки и межевания 25,2 гектара близ Владивостокской

Девятиэтажки сносить не собираются, но двухэтажки из района в центре исчезнут, следует из документа опубликованного на сайте мэрии Уфы.

В самом центре Уфы, в квартале ограниченном улицами Владивостокской, Джалиля Киекбаева. 8 марта и Революционной, в скором времени снесут двухэтажки 60-х годов постройки и застроят его высотками от 20 до 26 этажей. При этом девятиэтажные дома из указанного квартала никуда не денутся, также как и соцобъекты, торгово-офисный центр и химчистка «Галия», знакомая многим уфимцам. Также в квартале должна появиться школа на 1100 мест и два детских сада на 340 мест каждый, а также детская поликлиника.

Планируется, что все эти жители будут обеспечены парковочными местами, в том числе и на девятиэтажной парковки., а также на многочисленных подземных двухэтажных парковках.

В постановлении сказано, что общий жилищный фонд на территории квартала с учетом проектируемой застройки составит 168,08 тыс. кв. м, а население — 5209 человек.

Что касается сноса, то его общая площадь составляет 11,9 тысяч «квадратов», в том числе площадь жилой застройки — 1,3 тысяч, тем более что объектов культурного наследия на территории квартала нет.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Застройка#Жилье
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