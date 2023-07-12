Двухэтажки в центре Уфы снесут и заменят небоскребами от 20 до 26 этажей

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В самом центре Уфы, в квартале ограниченном улицами Владивостокской, Джалиля Киекбаева. 8 марта и Революционной, в скором времени снесут двухэтажки 60-х годов постройки и застроят его высотками от 20 до 26 этажей. При этом девятиэтажные дома из указанного квартала никуда не денутся, также как и соцобъекты, торгово-офисный центр и химчистка «Галия», знакомая многим уфимцам. Также в квартале должна появиться школа на 1100 мест и два детских сада на 340 мест каждый, а также детская поликлиника.
Планируется, что все эти жители будут обеспечены парковочными местами, в том числе и на девятиэтажной парковки., а также на многочисленных подземных двухэтажных парковках.
В постановлении сказано, что общий жилищный фонд на территории квартала с учетом проектируемой застройки составит 168,08 тыс. кв. м, а население — 5209 человек.
Что касается сноса, то его общая площадь составляет 11,9 тысяч «квадратов», в том числе площадь жилой застройки — 1,3 тысяч, тем более что объектов культурного наследия на территории квартала нет.