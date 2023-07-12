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Двое студентов из Индии едва не утонули при попытке переплыть реку в Уфе

12 июля 2023, 16:00
Фото: 1MI

В Уфе студенты из Индии попытались переплыть реку Уфимку и попали в беду

Молодые индийские студенты едва не утонули еще вчера, им посчастливилось и помощь пришла вовремя, сообщили в УГЗ Уфы 12 июня.

В Уфе в аномальную 40-градусную жару молодые студенты из Индии пытались на спор переплыть Уфимку, но переоценили свои силы. К счастью для 23-летних иностранцев когда на середине реки силы оставили их, им повезло зацепиться за бакен и стали звать на помощь, которая была оперативно оказана — на крики пострадавших подоспели спасатели с ближайшего официального пляжа «Берег солнца» в Сипайлово.

Студентов на катере доставили на берег, они даже не нуждались в помощи медиков и продолжили отдых. В это же день помимо индийских студентов за короткий двухчасовой период спасли еще двоих мужчин, они также тонули в Уфе.

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