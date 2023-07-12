Двое студентов из Индии едва не утонули при попытке переплыть реку в Уфе

В Уфе в аномальную 40-градусную жару молодые студенты из Индии пытались на спор переплыть Уфимку, но переоценили свои силы. К счастью для 23-летних иностранцев когда на середине реки силы оставили их, им повезло зацепиться за бакен и стали звать на помощь, которая была оперативно оказана — на крики пострадавших подоспели спасатели с ближайшего официального пляжа «Берег солнца» в Сипайлово.