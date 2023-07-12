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Атаковали элитную иномарку: массовая драка произошла в деревне в Башкирии

12 июля 2023, 08:19
Фото: 1MI
Несколько молодых людей атаковали элитную иномарку в селе Верхнеяркеево. Причина конфликта неизвестна

На видео группа агрессивно настроенных молодых людей бросается на отъезжающий задним ходом автомобиль. Некоторые пытаются залезть на капот автомобиля, мужчины наносят удары по крыльям, бамперу и шинам, все это сопровождается агрессивными выкриками. В какой-то момент один из присутствовавших бросает в машину неизвестным предметом, тем самым, предположительно, разбив стекло.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан// telegram

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где корреспондента проинформировали о том, что в данной ситуации разбираются правоохранители.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан// telegram

Также Mkset запросил комментарий в администрации Яркеевского сельсовета. Однако оперативно получить его не удалось. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Массовая драка#Драка#Машины
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