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Воробьев: Подмосковье вышло на 2-е место в рейтинге эффективности промполитики

11 июля 2023, 10:19
Фото: Пресс-служба Правительства МО
На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге был оглашен рейтинг по эффективности реализации промышленной политики, составленный Минпромторгом РФ. Впервые вторую строчку рейтинга заняло Подмосковье.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, такого высокого результата региону удалось достичь благодаря сотрудничеству с Минпромторгом РФ. В качестве примера он назвал Фонд развития промышленности, благодаря деятельности которого область привлекла 32 млрд рублей и реализует в настоящее время 33 проекта, а также «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воробьев добавил, что быть в лидерах приятно, и в этом есть также большая заслуга инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются.

При этом он также указал на важность экспортного потенциала, поскольку экспорт должен стать более понятным и доступным для предприятий региона.

«Товар должен быть конкурентоспособным — это случается тогда, когда инновации приходят на предприятия», — добавил губернатор.

В настоящее время при участии Минпромторга в Московской области реализуется 151 проект импортозамещения с совокупным объемом инвестиций в 136 млрд рублей. Благодаря этому в области будет создано 16,5 тыс. рабочих мест. Если в 2022 году в области было открыто двадцать одно предприятие, то в этом планируется открыть еще пятьдесят, указал глава региона.

Также Воробьев проинформировал, что в ходе выставки был заключен договор с белорусским холдингом «АМКОДОР». Затем глава Подмосковья сообщил о важности подготовки кадров для работы на предприятиях области. По его словам, регион уже заключил 99 договоров с учебными заведениями о подготовке специалистов.

«Мы понимаем, что нужно уделять внимание кадровому обеспечению, поэтому наши колледжи сегодня на хорошем счету. И сотрудничество предприятий с ними является ключевым условием», — отметил он.

Более того, Подмосковье является первым регионом, который запустил промышленную ипотеку. Уже восемь организаций региона получили такие кредиты на сумму в размере 1,6 млрд рублей, а на рассмотрении еще около 40 заявок на 10 млрд рублей.

Воробьев добавил, что на инвестпортале региона в режиме онлайн представлены все меры поддержки предпринимателей в регионе.

«Мы видим большой запрос и высокую оценку инвесторов, предприятий по дальнейшему взаимодействию и работе в таком удобном современном формате», — подытожил губернатор.

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