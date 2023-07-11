Воробьев: Подмосковье вышло на 2-е место в рейтинге эффективности промполитики

В настоящее время при участии Минпромторга в Московской области реализуется 151 проект импортозамещения с совокупным объемом инвестиций в 136 млрд рублей. Благодаря этому в области будет создано 16,5 тыс. рабочих мест. Если в 2022 году в области было открыто двадцать одно предприятие, то в этом планируется открыть еще пятьдесят, указал глава региона.