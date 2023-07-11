Воробьев: Подмосковье вышло на 2-е место в рейтинге эффективности промполитики

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, такого высокого результата региону удалось достичь благодаря сотрудничеству с Минпромторгом РФ. В качестве примера он назвал Фонд развития промышленности, благодаря деятельности которого область привлекла 32 млрд рублей и реализует в настоящее время 33 проекта, а также «Подмосковье индастриал» и промышленную ипотеку, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Воробьев добавил, что быть в лидерах приятно, и в этом есть также большая заслуга инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются.
При этом он также указал на важность экспортного потенциала, поскольку экспорт должен стать более понятным и доступным для предприятий региона.
«Товар должен быть конкурентоспособным — это случается тогда, когда инновации приходят на предприятия», — добавил губернатор.
В настоящее время при участии Минпромторга в Московской области реализуется 151 проект импортозамещения с совокупным объемом инвестиций в 136 млрд рублей. Благодаря этому в области будет создано 16,5 тыс. рабочих мест. Если в 2022 году в области было открыто двадцать одно предприятие, то в этом планируется открыть еще пятьдесят, указал глава региона.
Также Воробьев проинформировал, что в ходе выставки был заключен договор с белорусским холдингом «АМКОДОР». Затем глава Подмосковья сообщил о важности подготовки кадров для работы на предприятиях области. По его словам, регион уже заключил 99 договоров с учебными заведениями о подготовке специалистов.
«Мы понимаем, что нужно уделять внимание кадровому обеспечению, поэтому наши колледжи сегодня на хорошем счету. И сотрудничество предприятий с ними является ключевым условием», — отметил он.
Более того, Подмосковье является первым регионом, который запустил промышленную ипотеку. Уже восемь организаций региона получили такие кредиты на сумму в размере 1,6 млрд рублей, а на рассмотрении еще около 40 заявок на 10 млрд рублей.
Воробьев добавил, что на инвестпортале региона в режиме онлайн представлены все меры поддержки предпринимателей в регионе.
«Мы видим большой запрос и высокую оценку инвесторов, предприятий по дальнейшему взаимодействию и работе в таком удобном современном формате», — подытожил губернатор.