В Уфе запустят движение по развязке в поселок, утонувший в грязи этой весной

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как отметили в администрации Уфы, данная развязка в перспективе должна снизить нагрузку на железнодорожный переезд, на котором «ежедневно тысячи автомобилистов простаивают в пробках», а также часто происходят ДТП.
Подчеркивается, что в первый день осени здесь планируется запустить автомобильное движение. Полное завершение работ запланировано на конец ноября текущего года.
На данный момент завершаются работы, связанные с насыпью земляного полотна основной дороги, чья протяженность составляет 1850 метров. Дорога рассчитана на 4 полосы движения — по две на каждое направление.
Напомним, что этой весной жители Нагаево массово жаловались на то, что село буквально утонуло в грязи на фоне раннего потепления, а также работ по установке инфраструктурных объектов. В поселке побывал корреспондент Mkset. Своими впечатлениями от увиденного он поделился здесь.