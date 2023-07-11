В Уфе запустят движение по развязке в поселок, утонувший в грязи этой весной

Напомним, что этой весной жители Нагаево массово жаловались на то, что село буквально утонуло в грязи на фоне раннего потепления, а также работ по установке инфраструктурных объектов. В поселке побывал корреспондент Mkset. Своими впечатлениями от увиденного он поделился здесь.