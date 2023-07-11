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В Уфе запустят движение по развязке в поселок, утонувший в грязи этой весной

11 июля 2023, 11:31
Фото: Пресс-служба администрации г. Уфы

С 1 сентября в Уфе запустят движение по развязке в Нагаево

Полностью завершить работы на данном участке власти намерены уже к конце осени текущего года, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы

Как отметили в администрации Уфы, данная развязка в перспективе должна снизить нагрузку на железнодорожный переезд, на котором «ежедневно тысячи автомобилистов простаивают в пробках», а также часто происходят ДТП.

Подчеркивается, что в первый день осени здесь планируется запустить автомобильное движение. Полное завершение работ запланировано на конец ноября текущего года.

На данный момент завершаются работы, связанные с насыпью земляного полотна основной дороги, чья протяженность составляет 1850 метров. Дорога рассчитана на 4 полосы движения — по две на каждое направление.

Напомним, что этой весной жители Нагаево массово жаловались на то, что село буквально утонуло в грязи на фоне раннего потепления, а также работ по установке инфраструктурных объектов. В поселке побывал корреспондент Mkset. Своими впечатлениями от увиденного он поделился здесь.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Город
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