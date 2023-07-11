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Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

В Уфе сильный ветер сорвал крышу здания

11 июля 2023, 03:49

В уфимском Затоне сильный ветер сорвал крышу административного зданияздания

Накануне вечером, после аномально жаркой погоды, Уфу накрыл дождь с грозой и сильный ветер. Вместе с последним погодным явлением пришли и разрушения.

Вечером 10 июля в микрорайоне Зато в Уфе порывами сильного ветра сорвало крышу с административного здания. Кадры публикует произошедшего по улице Пожарского 47/1 телеграм-канал «Короче, Уфа».

Фото: Короче, Уфа

Автор ролика отмечает, что кусок кровли вместе с баннерами отлетел на несколько метров. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает телеграм-канал.

Напомним, что в Демском районе с ветром вырвало стеклопакет многоэтажного жилого дома.

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Лето#Погода на лето#Этим летом#Происшествия#Сильный ветер
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