В Уфе сильный ветер сорвал крышу здания

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Вечером 10 июля в микрорайоне Зато в Уфе порывами сильного ветра сорвало крышу с административного здания. Кадры публикует произошедшего по улице Пожарского 47/1 телеграм-канал «Короче, Уфа».
Автор ролика отмечает, что кусок кровли вместе с баннерами отлетел на несколько метров. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает телеграм-канал.
Напомним, что в Демском районе с ветром вырвало стеклопакет многоэтажного жилого дома.