В Уфе резко ухудшится погода

Ранее в УГЗ Уфы напомнили о правилах поведения в грозу. Так, при шквалистом усилении ветра крайне нежелательно находиться в непосредственной близости от деревьев, линий электропередач, а также различных хрупких конструкций. Подробнее о том, чего делать не рекомендуется, Mkset рассказывал здесь.