В Уфе резко ухудшится погода

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Сообщается, что сегодняшней ночью в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Направление ветра — юго-восточное с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +23°.
Однако уже с завтрашнего дня погода в Башкирии начнет стремительно меняться. Так, 12 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, однако местами ожидается шквалистое усиление до 20 м/с. Изменится также дневная температура воздуха. 12 июля она составит +25, +27°.
Ранее в УГЗ Уфы напомнили о правилах поведения в грозу. Так, при шквалистом усилении ветра крайне нежелательно находиться в непосредственной близости от деревьев, линий электропередач, а также различных хрупких конструкций. Подробнее о том, чего делать не рекомендуется, Mkset рассказывал здесь.