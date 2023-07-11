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В Уфе резко ухудшится погода

11 июля 2023, 13:28
Фото: 1MI

В Уфе 12 июля ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду

Уже завтра 40-градусный зной в городе сменят дожди и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе администрации Уфы

Сообщается, что сегодняшней ночью в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Направление ветра — юго-восточное с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +23°.

Однако уже с завтрашнего дня погода в Башкирии начнет стремительно меняться. Так, 12 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, однако местами ожидается шквалистое усиление до 20 м/с. Изменится также дневная температура воздуха. 12 июля она составит +25, +27°.

Ранее в УГЗ Уфы напомнили о правилах поведения в грозу. Так, при шквалистом усилении ветра крайне нежелательно находиться в непосредственной близости от деревьев, линий электропередач, а также различных хрупких конструкций. Подробнее о том, чего делать не рекомендуется, Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Лето#Погода#Дождь#Дожди и грозы
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