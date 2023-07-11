mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Изображение материала

В Уфе после ремонтных работ обвалился асфальт

11 июля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Образовавшуюся в асфальте дыру власти уже пытались ремонтировать. Ранее о провале грунта в этом месте Mkset сообщали местные жители.

В Уфе на парковке жилого дома по улице Софьи Перовской вновь обвалился асфальт. Образовалась дыра после ремонта канализационного коллектора, сообщает издание Ufa1.

Отмечается, что дыра появилась еще в начале июня, за это время коммунальные службы уже пытались ее залатать, однако безрезультатно, провал стал больше разрастаться.

Напомним, что в мае читатели Mkset также сообщали о провале грунта на улице Софьи Перовской, 11. Со слов очевидцев, тогда также был произведен ремонт, однако его качество оставляло желать лучшего

— Все работы сделаны из говна и палок, — категорично добавляет местный житель.

Судя по фотографиям, залатать дыру в асфальте было решено тремя палками.

Фото: mkset.ru
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Летний вайб: смотрим, как уфимцы отдыхают на озере в Уфе, где запретили купаться
Сегодня, 05:29
«Король» СНТ и спец по отдыху: кто содержит пляж в Уфе, где создает вип-отдых Машко
Вчера, 11:35
В Уфе ликвидировали легендарную «Молнию»: чем предприятие известно на всю Россию
Сегодня, 12:00
«С 14 июля»: туристам из Башкирии сделали важное заявление о поездке в Соль-Илецк
Сегодня, 06:38
Власти Уфы рассказали, как будут бороться с пробками после закрытия Шакшинского моста
Сегодня, 07:38
«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане
Вчера, 06:10