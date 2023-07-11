В Уфе после ремонтных работ обвалился асфальт

Posted 11 июля 2023, 11:49
Published 11 июля 2023, 11:49
Modified 11 июля 2023, 11:51
Updated 11 июля 2023, 11:51
В Уфе на парковке жилого дома по улице Софьи Перовской вновь обвалился асфальт. Образовалась дыра после ремонта канализационного коллектора, сообщает издание Ufa1.
Отмечается, что дыра появилась еще в начале июня, за это время коммунальные службы уже пытались ее залатать, однако безрезультатно, провал стал больше разрастаться.
Напомним, что в мае читатели Mkset также сообщали о провале грунта на улице Софьи Перовской, 11. Со слов очевидцев, тогда также был произведен ремонт, однако его качество оставляло желать лучшего
— Все работы сделаны из говна и палок, — категорично добавляет местный житель.
Судя по фотографиям, залатать дыру в асфальте было решено тремя палками.