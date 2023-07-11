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Posted 11 июля 2023, 11:49

Published 11 июля 2023, 11:49

Modified 11 июля 2023, 11:51

Updated 11 июля 2023, 11:51

В Уфе после ремонтных работ обвалился асфальт

В Уфе после ремонтных работ обвалился асфальт

11 июля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Образовавшуюся в асфальте дыру власти уже пытались ремонтировать. Ранее о провале грунта в этом месте Mkset сообщали местные жители.

В Уфе на парковке жилого дома по улице Софьи Перовской вновь обвалился асфальт. Образовалась дыра после ремонта канализационного коллектора, сообщает издание Ufa1.

Отмечается, что дыра появилась еще в начале июня, за это время коммунальные службы уже пытались ее залатать, однако безрезультатно, провал стал больше разрастаться.

Напомним, что в мае читатели Mkset также сообщали о провале грунта на улице Софьи Перовской, 11. Со слов очевидцев, тогда также был произведен ремонт, однако его качество оставляло желать лучшего

— Все работы сделаны из говна и палок, — категорично добавляет местный житель.

Судя по фотографиям, залатать дыру в асфальте было решено тремя палками.

Фото: mkset.ru
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